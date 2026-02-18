Luego del hallazgo de 386 cuerpos acumulados por el Crematorio Plenitud en Chihuahua, familiares de las víctimas iniciarán una demanda en contra de los dueños por daño moral.

De acuerdo con Milenio, varios de los familiares afectados pedirán una compensación por daño moral, así como por daños punitivos y daño civil.

Esto luego de que José Luis A.C., duelo del Crematorio Plenitud, fuera puesto en libertad, lo que le dio la oportunidad de huir hacia Estados Unidos.

Víctimas demandarán por 30 millones de pesos a dueños del Crematorio Plenitud

Algunos de los familiares de las víctimas del Crematorio Plenitud iniciarán varias demandas civiles en contra del establecimiento, así como de los dueños registrales.

Según Jeison Joel Velez, abogado de los familiares, la demanda se interpondrá en contra de los dueños registrales del Crematorio Plenitud por el daño moral ante la forma en la que fueron tratados los cuerpos de las víctimas.

Asimismo, señaló que en este caso los familiares “pueden ser víctimas de dos situaciones” porque hay comisión de “delitos e ilícitos”. Ante esto, las demanas civiles serán por:

daño moral

daño civil

daños punitivos

Los familiares reclamarán una cifra compensatoria de 30 millones de pesos por víctima; cabe señalar que hay 386 cuerpos que fueron localizados entre el crematorio y una bodega cercana a este que debían ser incinerados.

Asimismo, llamaron a una manifestación el viernes 20 de febrero frente al Poder Judicial de la Federación para exigir la revisión del amparo, así como la renuncia del fiscal de la Zona Norte por otorgarlo y permitir la huida del responsable del crematorio.

Dueño del Crematorio Plenitud huyó a Estados Unidos tras recibir amparo

El 4 de julio de 2025 la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó la vinculación a proceso en contra de José Luis A.C., dueño del Crematorio Plenitud, uno de sus trabajadores, Facundo M.R., por su probable responsabilidad en los delitos de:

inhumación

exhumación

respeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad

Esto por la acumulación de los casi 400 cuerpos que debían haber sido sometidos al proceso de incineración en el Crematorio Plenitud.

José Luis A.C, dueño del Crematorio Plenitud (Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

Sin embargo, el pasado sábado 14 de febrero se le concedió un amparo que permitió que recuperara su libertad, días después se supo que había huido hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el Juzgado Séptimo de Distrito, la acumulación de los cuerpos constituye una omisión administrativa, civil y moral, por lo que no son delitos, sino conductas ilícitas que no deben ser juzgadas de manera penal.