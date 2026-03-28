El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que Bertha Olga Gómez Fong enfrenta dos causas penales con órdenes de aprehensión vigentes en Chihuahua.

Las declaraciones se dieron tras la notificación de la Fiscalía General de la República sobre la detención migratoria de Gómez Fong en El Paso, Texas.

Jáuregui Moreno explicó que la autoridad estatal respondió a la FGR que existen procesos abiertos contra la esposa de César Duarte, relacionados con delitos de robo y peculado agravado.

Fiscalía de Chihuahua detalla causas penales contra Bertha Olga Gómez Fong

El fiscal señaló que una de las carpetas corresponde al robo de objetos, mientras que la otra está vinculada a peculado agravado derivado de operaciones financieras.

Jáuregui indicó que no se cuenta con el monto exacto involucrado en el caso, aunque precisó que se trata de un asunto relacionado con recursos económicos.

Detienen en Texas a Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte (Especial)

Tras la notificación, la Fiscalía estatal envió el oficio de colaboración correspondiente a la FGR, instancia encargada de canalizar procedimientos con autoridades de Estados Unidos.

El funcionario explicó que todos los trámites internacionales deben gestionarse a través de la FGR, conforme a los protocolos establecidos en materia de cooperación judicial.

Sobre la situación jurídica de Gómez Fong, el fiscal señaló que aún no se define si se procederá mediante deportación o solicitud formal de extradición.