La gobernadora Maru Campos emitió un mensaje de reconocimiento a las mujeres chihuahuenses que, con su esfuerzo y cuidado diario, construyen el futuro de la entidad.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, destacó la importancia de honrar las luchas históricas que han permitido avanzar hacia la equidad y refrendó su compromiso por acompañar en el camino que aún falta.

Maru Campos: Firmeza contra la violencia y por la equidad de género

La mandataria señaló que esta fecha también se vive con un profundo sentido de exigencia y justicia. Definió el 8M como un momento crucial para alzar la voz, ser escuchadas y recordar que la búsqueda de equidad es una tarea permanente en todos los sectores de Chihuahua.

Campos compartió que, al igual que muchas ciudadanas, ella ha enfrentado obstáculos, indiferencia y violencias a lo largo de su camino. Enfatizó que estas experiencias no deben normalizarse y que su vivencia personal refuerza su compromiso para transformar la realidad de las mujeres.

Desde la titularidad del Gobierno del Estado, aseguró que se trabaja con determinación para responder con mayor firmeza ante cualquier agresión. La estrategia estatal se enfoca en acompañar a las chihuahuenses, garantizando que el acceso a la justicia y la protección de sus derechos.

La gobernadora reconoció que, aunque existen avances significativos, aún queda un largo trayecto por recorrer para alcanzar la seguridad plena. Sin embargo, fue clara al señalar que su administración no descansará hasta que cada mujer en el estado se sienta respaldada y protegida.