El grupo de jóvenes influencers de Nayarit, conocidos como Bola Costera, fueron encontrados con vida luego de desaparecer en el municipio de Rosario, Sinaloa.

El Grupo Interinstitucional, compuesto por autoridades federales y de Sinaloa, anunció que localizó a los jóvenes con reporte de desaparición cuando circulaban por la carretera México 15.

Los jóvenes viajaban de Tuxpan, Nayarit a Mazatlán, Sinaloa, ya que acudirían a grabar con otros creadores de contenido.

¿Cómo encontraron a los influencers de Bola Costera?

Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identificó la camioneta Chrysler, modelo Voyager color blanco, en la que viajaban los seis jóvenes.

El auto fue encontrado en el kilómetro 261 más 800 de la carretera federal México 15 tras ser liberados y retomar su camino.

Ante ello, les marcaron el alto y confirmaron que fueron privados de su libertad a la altura de la localidad de Tablón Viejo, en el municipio de Rosario.

Posteriormente verificaron su identidad, constataron su situación de salud y fueron escoltados hasta Mazatlán donde quedaron en resguardo de las autoridades correspondientes.

Secuestro de influencers de Bola Costera solo es una muestra de otros casos en Sinaloa

Los seis jóvenes influencers de Bola Costera fueron reportados como desaparecidos la mañana del miércoles 10 de junio.

En las fotografías mostradas el 11 de junio por las autoridades se ve a los seis jóvenes junto con la camioneta blanca y escoltados por autoridades de la SSPC.

Amigos informaron a familiares que perdieron comunicación con ellos el día de su viaje a Mazatlán por lo que encendieron las alertas y reportaron ante autoridades.

Se reporta que este tipo de secuestros es recurrente ya que el mismo 10 de junio fueron secuestrados cinco trabajadores agrícolas en la misma zona.