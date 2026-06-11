Seis influencers del grupo conocido como “Bola Costera” fueron reportados como desaparecidos cuando se dirigían a Mazatlán para participar en la grabación de un video con otros creadores de contenido.

De acuerdo con la información, los influencers de Bola Costera son originarios del municipio de Tuxpan, Nayarit, y salieron rumbo al puerto de Mazatlán, trayecto en el que perdieron comunicación con sus familias.

Desaparecen influencer de Bola Costera rumbo a Mazatlán

Reportes señalan que los Bola Costera salieron de Tuxpan a las 4:00 am de este 10 de junio, pero durante su recorrido hacia Mazatlán perdieron comunicación y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

Parte de los influencers desaparecidos han sido identificados como:

Brayan Granados

Daniel Ramírez Segura

Pablo Ángel Durán

Antonio Estarda

Las familias interpusieron las denuncias correspondientes ante las autoridades y solicitaron apoyo ciudadano para localizar a los jóvenes. La noticia ya circula en redes sociales.

Los seis influencers de Bola Costera tenían previsto reunirse con otros creadores de contenido, pero al no llegar a su destino ni responder llamadas o mensajes, surgió la preocupación entre sus familiares.

Información apunta a que los influencers de Bola Costera viajaban en una vagoneta blanca por la zona de El Tablón, en el municipio del Rosario, Sinaloa, cuando dejaron de tener comunicación.

Vehículo en el que viajaban los influencers de Bola Costera rumbo a Mazatlán (Captura de pantalla)

Hasta el momento no se ha informado sobre indicios que permitan determinar qué ocurrió con los integrantes de Bola Costera. Familiares exigen a las autoridades que se intensifiquen las labores de búsqueda.