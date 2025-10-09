Un audio fue filtrado en el que el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alito Moreno, reconoce que tiene un terreno en Champotón, luego de haber asegurado que de las 39 propiedades que Layda Sansores dijo tener mediante prestanombres, ninguna es de él.

Cabe recordar que Alito Moreno dijo que solo reconoce una propiedad que el gobierno de Campeche, a cargo de Layda Sansores, quiere expropiar, y es un terreno donado a su mamá.

Alito Moreno dijo que se investigue a los dueños pero que él solo tiene las propiedades que ha señalado en su declaración patrimonial.

En el audio filtrado se nota que Alito Moreno ha perdido la cuenta de cuántos terrenos tiene y se escucha hablar con un hombre de nombre Armando Zertuche a quien le dice que conserve su terreno “grandotote” de Champotón, el cual está junto a la playa.

Armando Zertuche: ¿Quieres que vendamos algún otro de losterrenos que tienes?

Alito Moreno: ¿Qué otro terreno tengo?

Armando Zertuche: No tengo aquí la lísta pero tienes varios terrenos, igual podríamos vender un terreno o la casa

Armando Zertuche: No, el terreno grandotote no. Tengo un terreno en Champotón, ya ni me acuerdo

Revelan un nuevo audio del corrupto @alitomorenoc, en el que se evidencia cómo se apropió de terrenos y una playa en Champotón, Campeche.

Una propiedad que hoy vale más de 450 millones de pesos… ¡y la compró a solo 33 centavos por m²!

Un saqueo descarado al pueblo campechano. pic.twitter.com/86yXuCUqJh — Michael Oviedo (@Mike_Oviedo) October 8, 2025

¿Alejandro Moreno oculta propiedades?

Aunque Alejandro Moreno dijo que solo tiene las propiedades que están en su declaración patrimonial, en el audio se escucha cómo ambos hacen planes para prestar una propiedad a fin de justificar que no está en su declaración patrimonial.

“Yo le digo a ver wey, yo te voy a prestar mi terreno por 10 años, 8 años, yo te lo voy a prestar… Entonces no estamos obligados a reportarlo en la declaración patrimonial...” Alejandro Zertuche

Alejandro Moreno dice que da asesorías, aunque no al nivel de Adán Augusto López

Alejandro Moreno dijo que no tiene prestanombres y que las propiedades que le adjudican no son suyas.

Además, ha dicho en entrevista con Carmen Aristegui que no es rico pero que sus propiedades con producto de su trabajo de 30 años como servidor público y con actividad particular dando asesorías, aunque aclaró que no al nivel de Adán Augusto López Hernández.

Layda Sansores denunció que su casa la hecho en 17 propiedades diferentes y que tiene campo de golf, cancha de pádel, jardín de fiestas, ademas de los al menos 39 terrenos identificados.