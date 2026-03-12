La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de tres millones de pesos en el municipio de Centla, Tabasco.

En el operativo de Tabasco, agentes de la policía federal ministerial detuvieron a dos personas con el dinero que calificaron como de procedencia ilícita.

El dinero encontrado fue la cantidad de 168 mil 436 dólares estadounidenses, equivalente a tres millones de pesos, así como 209 mil 200 pesos mexicanos.

El gobernador Javier May dijo esta acción es ejemplo de que las fuerzas federales y estatales le cierran el paso a los delitos en Tabasco y los responsables van a enfrenar las consecuencias.

FGR detiene en Tabasco a dos personas con más de 3 millones de pesos (@TabascoJavier)

Encuentran en Tabasco más de 3 mdp en camioneta con placas de Guerrero

El dinero fue encontrado en una camioneta de la carretera Ciudad del Carmen-Villahermosa, a la altura del municipio de Centla.

El hallazgo se dio gracias a una denuncia en la que dieron como referencia la camioneta tipo van con placas del estado de Guerrero.

Encuentran 3 mdp en efectivo; investigan operaciones con recursos de procedencia ilícita

El dinero encontrado fue calificado como “de procedencia ilícita” debido a que no se comprobó el origen legal del dinero en efectivo.

El dinero, tanto dólares como pesos mexicanos, y la camioneta tipo van quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

Se integró una carpeta de investigación por el posible delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

De acuerdo con las fotos, el dinero total estaba en alrededor de 18 pacas con ligas.