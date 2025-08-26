Martín Rivera Cisneros, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tabasco, fue imputado por hostigamiento y acoso sexual, así como por discriminación; ya ha sido imputado.

La FGR solicitó a un juez de control la vinculación a proceso de Rivera Cisneros durante la audiencia inicial; sin embargo, decidió otorgar la duplicidad del término para que el delegado pudiera presentar sus pruebas.

Finalmente, el juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas determinó, el 25 de agosto pasado, la no vinculación a proceso al considerar que no se comprobó que el imputado, es decir, Martín Rivera Cisneros, haya sentido placer sexual cuando realizó los tocamientos en agravio de una subordinada.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de Martín Rivera Cisneros como:

¿Quién es?

¿Cuántos años tiene?

¿Cuál es su signo zodiacal?

¿Tiene esposa?

¿Tiene hijos?

¿Qué estudió?

¿Cuál es su trayectoria? y más

¿Quién es Martín Rivera Cisneros?

Martín Rivera Cisneros, el delegado de la FGR en Tabasco, fue denunciado formalmente por una subordinada que señaló que fue víctima de tocamientos, acoso y hostigamiento sexual por el legista.

El delegado no recibió vinculación a proceso porque el juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas determinó que no se presentaron las pruebas suficientes para acreditar los delitos denunciados cuando era titular de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero.

¿Cuántos años tiene Martín Rivera Cisneros?

La información de la vida privada de Martín Rivera Cisneros se mantiene privada, por lo que no se conoce la edad del delegado de la FGR en Tabasco.

¿Cuál es el signo zodiacal de Martín Rivera Cisneros?

Tampoco se puede conocer su signo zodiacal, pues no conocemos cuál es su fecha de cumpleaños.

¿Martín Rivera Cisneros tiene esposa?

Se desconoce si Martín Rivera Cisneros tiene esposa.

¿Martín Rivera Cisneros tiene hijos?

Asimismo, se desconoce si Martín Rivera Cisneros tiene hijos.

¿Qué estudió Martín Rivera Cisneros?

Martín Rivera Cisneros, acusado por acoso sexual en agravio a una trabajadora de la FGR desde 2019, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo.

Asimismo, tiene una maestría en Procuración de Justicia Federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), así como:

Maestría en Procuración y Administración de Justicia por el Instituto Internacional de Derecho y Del Estado.

Especialidad en Juicios Orales por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho

Diplomados en:

derecho penal



derecho civil



derecho electoral



derecho mercantil



derecho fiscal

¿Cuál es la trayectoria de Martín Rivera Cisneros?

Martín Rivera Cisneros tiene más de 26 años de experiencia en materia de procuración de justicia; sobre todo en la integración y determinación de averiguaciones previas y carpetas de investigación del fuero federal y el fuero común.

En diciembre de 2024 fue nombrado delegado de la FGR en Tabasco, pero se ha desempeñado como:

titular de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos en el Extranjero

asesor en materia internacional del Subprocurador Jurídico

Hasta principios de 2024, se desempeñó como subcoordinador ejecutivo adscrito a la UISPPA de la FGR, donde fue el responsable del Proceso de Armonización Jurídica y Evaluación de la Operación.

En dicho cargo supervisó opiniones técnico-jurídicas, dirigió el área de capacitación y dio seguimiento a asuntos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Martín Rivera Cisneros: Juez determina la no vinculación a proceso por acoso sexual porque no se comprobó que “sintiera placer sexual” con tocamientos contra su víctima

La FGR imputó a Martín Rivera Cisneros por los delitos de acoso sexual, hostigamiento sexual y discriminación en contra de una trabajadora de la fiscalía, quien trabajó como subordinada del delegado.

La subordinada, identificada como Ana, intentó denunciar desde noviembre 2017, el acoso y hostigamientos que sufría por parte de Rivera Cisneros cuando era su jefe.

Denunció que le enviaba mensajes y cartas sexuales y que realizó tocamientos e insinuaciones de la misma índole.

Sin embargo, la Fiscalía para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) se negó a tomar su declaración alegando que no contaba con asesores jurídicos disponibles cuando buscaba denunciar.

Fue hasta 2019 que logró denunciar formalmente el acoso sexual y hostigamiento de su entonces jefe, quien la cambió de oficina a una bodega luego de que ella rechazara sus avances.

De acuerdo con el el juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, declaró el sobreseimiento, es decir, puso fin al proceso sin resolución, al considerar que los delitos ya habían prescrito o no existieron.

El juez Perusquía Cabañas afirmó que, pese a que Rivera Cisneros metió la mano debajo de la blusa de Ana, sólo logró tocarla a la altura de la cintura tras el rechazo de la víctima y dicha zona “no es erógena” y no se puede probar que sintiera “placer sexual”.

Asimismo, aseguró que la víctima “dio pie” a que su relación dejara de ser de subordinada-jefe cuando cedió a llamarlo de “tú” en lugar de “usted” y señaló que los tocamientos que denunció pudieron ser consentidos porque consideró que habría indicios de que hubo una relación o coqueteo entre ellos.

Esto ante el alegato del delegado de la FGR en Tabasco de la supuesta existencia de mensajes entre ambos que señalan una relación; sin embargo, cuando se le pidió el teléfono para revisar las supuestas pláticas, no lo entregó.