Ernestina Godoy nombró a Ulises Lara como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Así lo confirmó el propio Ulises Lara en sus redes sociales, desde donde aprovechó para agradecer a la fiscal general por el nombramiento y la confianza depositada en su persona.

“Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia”

De acuerdo con Ulises Lara, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, lo nombró en dicho cargo el jueves 1 de enero de 2025.

Ulises Lara se integra a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes

La Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes (FEIAR), que ahora dirige Ulises Lara, se encarga de investigar y perseguir delitos de alto impacto o de especial relevancia social.

Con su nombramiento, Ulises Lara ocupará el lugar de Vadik Xocoyotl Huerta Cervantes al frente de la Fiscalía Especial que se enfoca en asuntos que requieren atención prioritaria.

Sin embargo, es de precisar que Ulises Lara no es el único que ocupará un nuevo cargo con la llegada de Ernestina Godoy a la FGR, pues los siguientes funcionarios también fueron integrados:

César Oliveros, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)

Héctor Elizalde, titular de la Agencia de Investigación Criminal

David Boone, titular de la Fiscalía de Control Regional de FGR

Ernestina Godoy ya ha trabajado de cerca con Ulises Lara, pues colaboró de manera cercana con Godoy cuando ella era la fiscal de la Ciudad de México (CDMX).