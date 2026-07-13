El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, anunció que la cosecha de cacao que iniciará en octubre será la primera en la entidad en contar con un esquema de precio de garantía, una estrategia con la que se busca asegurar un pago justo para las y los productores y fortalecer el desarrollo del campo tabasqueño.

El programa “Precio justo para el cacao tabasqueño” contempla una meta de acopio de 10 mil toneladas del grano y beneficiará a cerca de 20 mil productores, quienes tendrán mayor certeza sobre la comercialización de su cosecha.

Tabasco tendrá primera cosecha de cacao con precio de garantía: Javier May. (Cortesía)

Precio de garantía busca fortalecer a productores de cacao en Tabasco

Javier May informó que el esquema establece un pago de 120 pesos por kilogramo de cacao fermentado seco y de aproximadamente 90 pesos por kilogramo de cacao lavado seco, con el propósito de proteger los ingresos de las familias productoras frente a la volatilidad de los mercados.

El mandatario explicó que esta estrategia se desarrolla en coordinación con el Gobierno de México y permitirá eliminar el intermediarismo, además de destinar el cacao acopiado a la elaboración del Chocolate Bienestar.

Asimismo, destacó que el programa forma parte de las acciones para fortalecer el campo tabasqueño, impulsar mejores condiciones para las y los productores y consolidar a Tabasco como una de las principales entidades productoras de cacao en el país.