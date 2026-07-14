El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, informó que durante 2026 el estado destina más de 1 mil 705 millones de pesos a cuatro programas sociales, con los que más de 73 mil familias reciben apoyos para fortalecer la inclusión, el desarrollo del campo, la economía comunitaria y la atención a grupos prioritarios.
La inversión se distribuye en los programas Sembrando Vida Tabasco, Bienestar y Plenitud, Pensión para Personas con Discapacidad Permanente y Bienestar en tu Mesa, financiados con recursos estatales.
Javier May destaca ampliación de apoyos sociales en Tabasco
El mandatario señaló que el incremento en la recaudación estatal permitió ampliar el número de beneficiarios e impulsar nuevos programas sociales.
Explicó que los ingresos obtenidos por el canje de placas superaron la meta prevista, lo que permitió destinar más recursos a Bienestar en tu Mesa, estrategia enfocada en garantizar el acceso a alimentos para familias de menores ingresos.
Por su parte, el secretario de Bienestar, Julio César Gerónimo Castillo, informó que Sembrando Vida Tabasco cuenta con una inversión anual de 1 mil 200 millones de pesos y beneficia a 20 mil productoras y productores, quienes reciben un jornal mensual de 5 mil pesos.
Asimismo, detalló que Bienestar y Plenitud atiende a 19 mil 45 hombres de 63 y 64 años con una pensión bimestral de 3 mil pesos, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente beneficia a 13 mil 70 derechohabientes.
Durante la conferencia también fue presentado el Padrón Único de Beneficiarios, una plataforma digital que permitirá consultar de manera pública y transparente la información relacionada con los programas sociales del Gobierno de Tabasco.