El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, informó que durante 2026 el estado destina más de 1 mil 705 millones de pesos a cuatro programas sociales, con los que más de 73 mil familias reciben apoyos para fortalecer la inclusión, el desarrollo del campo, la economía comunitaria y la atención a grupos prioritarios.

La inversión se distribuye en los programas Sembrando Vida Tabasco, Bienestar y Plenitud, Pensión para Personas con Discapacidad Permanente y Bienestar en tu Mesa, financiados con recursos estatales.

Tabasco invierte 1,705 mdp en Programas de Bienestar durante 2026 (Cortesía )

Javier May destaca ampliación de apoyos sociales en Tabasco

El mandatario señaló que el incremento en la recaudación estatal permitió ampliar el número de beneficiarios e impulsar nuevos programas sociales.

Explicó que los ingresos obtenidos por el canje de placas superaron la meta prevista, lo que permitió destinar más recursos a Bienestar en tu Mesa, estrategia enfocada en garantizar el acceso a alimentos para familias de menores ingresos.

Por su parte, el secretario de Bienestar, Julio César Gerónimo Castillo, informó que Sembrando Vida Tabasco cuenta con una inversión anual de 1 mil 200 millones de pesos y beneficia a 20 mil productoras y productores, quienes reciben un jornal mensual de 5 mil pesos.

Asimismo, detalló que Bienestar y Plenitud atiende a 19 mil 45 hombres de 63 y 64 años con una pensión bimestral de 3 mil pesos, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente beneficia a 13 mil 70 derechohabientes.

Durante la conferencia también fue presentado el Padrón Único de Beneficiarios, una plataforma digital que permitirá consultar de manera pública y transparente la información relacionada con los programas sociales del Gobierno de Tabasco.