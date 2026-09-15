La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, encabezó en el Parque de la Juventud la entrega del fuego simbólico de Independencia a las autoridades de los 60 municipios del estado, como parte de las actividades conmemorativas por el inicio de la lucha que dio paso a la construcción de una nación libre y soberana.

Durante la ceremonia, la gobernadora de Tlaxcala recibió el fuego simbólico de manos del alumno Bari de Jesús Acoltzi Conde y la maestra Alelí Santacruz Castro, ambos de la Escuela Primaria Bilingüe Xochitekali, del municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

Lorena Cuéllar entrega fuego simbólico de Independencia a los 60 municipios de Tlaxcala (CORTESÍA )

Posteriormente, la gobernadora, Lorena Cuéllar entregó el fuego a las presidentas y presidentes municipales, quienes lo trasladaron a sus respectivos municipios para llevar este símbolo hasta las cabeceras municipales.

Fuego simbólico representa unidad de los municipios de Tlaxcala

La entrega representa un acto de unidad entre los 60 municipios y el Gobierno del Estado, además de refrendar el compromiso de mantener vivas las tradiciones y los valores que forman parte de la historia e identidad nacional.

En la ceremonia, la gobernadora de Tlaxcala estuvo acompañada por José Mario Vega Hernández, comandante de la 23 Zona Militar; José Alonso Trujillo Domínguez, secretario de Educación Pública del Estado; y Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno.

Lorena Cuéllar entrega fuego simbólico de Independencia a los 60 municipios de Tlaxcala (CORTESÍA )

También asistieron Lorena Ruiz García, diputada local, en representación del Congreso del Estado; Fanny Margarita Amador Montes, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y Carlos López Suárez, presidente de Tlaxcala, en calidad de anfitrión de la ceremonia.

De igual forma, participaron Miguel Ángel Aragón Vázquez, coordinador estatal de la Guardia Nacional; funcionarias y funcionarios del Gobierno del Estado, así como las presidentas y presidentes municipales de los 60 ayuntamientos.

Lorena Cuéllar entrega fuego simbólico de Independencia a los 60 municipios de Tlaxcala (CORTESÍA )

Ante habitantes provenientes de diferentes municipios, autoridades estatales y municipales destacaron el significado del fuego simbólico como representación de la lucha emprendida por los héroes nacionales para alcanzar la libertad y consolidar a México como una nación independiente.

Con esta ceremonia, el Gobierno de Tlaxcala dio continuidad a las actividades de las Fiestas Patrias y llevó el fuego de la Independencia a los 60 municipios, donde será compartido con las comunidades para fortalecer el sentido de identidad, unidad y orgullo nacional.