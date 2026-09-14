La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros supervisó los avances de modernización del Recinto Ferial de Tlaxcala, donde se realizan trabajos para ampliar y mejorar los espacios que recibirán a visitantes durante Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026.

Durante el recorrido, la mandataria estatal constató los trabajos en áreas como restaurantes, el salón Joaquín Cisneros, taquillas, el arco principal de acceso y la zona ganadera. Las obras también contemplan nueva iluminación y generan alrededor de 600 empleos directos para tlaxcaltecas de distintos municipios.

Nuevo Palenque de Tlaxcala tendrá capacidad para 5 mil 800 personas

Entre los principales proyectos se encuentra la rehabilitación del lienzo charro, que será techado para mejorar las condiciones de quienes participen y asistan a las actividades.

Lorena Cuéllar también supervisó el nuevo Palenque, espacio que tendrá capacidad para 5 mil 800 personas y contará con butacas, camerinos para artistas, iluminación y sistema de audio. De acuerdo con el gobierno estatal, su construcción también genera una cantidad importante de empleos indirectos.

La gobernadora señaló que la transformación del Recinto Ferial permitirá contar con mejores instalaciones para recibir visitantes, además de contribuir a la generación de ingresos y fuentes de trabajo para las familias tlaxcaltecas.

Lorena Cuéllar alista Recinto Ferial para la Feria de Ferias 2026 (Cortesía)

Recinto Ferial de Tlaxcala contará con nuevo estacionamiento

Durante la supervisión, Cuéllar Cisneros recorrió también el nuevo Teatro del Pueblo, que contará con camerinos y formará parte de la renovación de la infraestructura destinada a los espectáculos de la Feria de Ferias 2026.

Como parte del proyecto, el Gobierno estatal adquirió un terreno de 6 mil 500 metros cuadrados que será utilizado como estacionamiento. En una primera etapa tendrá un nivel con capacidad para 150 vehículos, mientras que posteriormente se contempla agregar niveles para ampliar su capacidad.

En los trabajos participan personas de municipios como Apizaco, Santa Ana Chiautempan, Texoloc, San Pablo del Monte, Tlaxco e Ixtacuixtla, de acuerdo con lo observado por la gobernadora durante su recorrido.

En la supervisión también participaron Rosa Elena Nava García Méndez, presidenta del Patronato para las Exposiciones y Ferias de Tlaxcala, y Eduardo Rubén Hernández Tapia, secretario de Infraestructura.