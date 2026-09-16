La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó su quinto y último Grito de Independencia como titular del Ejecutivo estatal, en el marco de la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

La ceremonia reunió a cientos de familias en la Plaza de la Constitución de la capital tlaxcalteca y marcó uno de los actos públicos de mayor simbolismo en la recta final de la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Lorena Cuéllar da su último Grito de Independencia como gobernadora de Tlaxcala. (CORTESÍA)

En punto de las 23:00 horas, la gobernadora de Tlaxcala recibió el Lábaro Patrio de manos de la escolta de la Vigésimo Tercera Zona Militar y avanzó hacia el balcón central de Palacio de Gobierno, desde donde encabezó por quinta ocasión esta ceremonia cívica.

Para la celebración, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar portó un vestido con trabajo artesanal tlaxcalteca elaborado por la artesana nahua de San Isidro Buen Suceso, Virginia Verónica Arce Arce.

El trabajo de Arce Arce alcanzó proyección nacional un año antes, al realizar el bordado de la prenda utilizada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su primer Grito de Independencia desde Palacio Nacional.

Lorena Cuéllar da su último Grito de Independencia como gobernadora de Tlaxcala. (CORTESÍA)

Lorena Cuéllar lanza vivas por la Independencia de México

Desde el balcón central de Palacio de Gobierno, la gobernadora de Tlaxcala lanzó vivas a Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende y Vicente Guerrero. También realizó arengas por la libertad, igualdad, justicia, democracia y la voluntad del pueblo.

Después, la gobernadora Lorena Cuéllar hizo sonar por última vez como gobernadora la campana principal de Palacio de Gobierno y ondeó la Bandera Nacional frente a las familias reunidas en la Plaza de la Constitución.

Previamente, se realizó la interpretación de la poesía “Por la Patria”, a cargo de Víctor Manuel Ávila García, además del desfile de estandartes y banderas, que incluyó representaciones del estandarte de la Virgen de Guadalupe, Morelos y las Tres Garantías.

También se presentaron las banderas del Imperio de Iturbide, la Republicana, el Batallón de San Blas, el Régimen Porfirista, Francisco I. Madero y la actual Bandera Nacional.

Como parte del programa cívico, la Bandera Nacional fue trasladada desde la Presidencia Municipal de Tlaxcala hasta Palacio de Gobierno, mientras que el presidente municipal de la capital, Carlos López Suárez, dio lectura al Acta de Independencia promulgada el 6 de noviembre de 1813.

Lorena Cuéllar da su último Grito de Independencia como gobernadora de Tlaxcala. (CORTESÍA)

Gobernadora recorre Plaza de la Constitución tras el Grito

En los balcones de Palacio de Gobierno estuvieron presentes invitados especiales, representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, integrantes del gabinete legal y ampliado, así como otras autoridades.

Después del protocolo oficial, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar recorrió la Plaza de la Constitución, donde saludó a las familias, conversó con asistentes y se tomó fotografías con quienes se acercaron a ella.

Durante este recorrido, la gobernadora de Tlaxcala agradeció a la población el acompañamiento y respaldo ciudadano que ha recibido, además de destacar el legado de su administración en materia de obra pública, programas sociales y bienestar.

Lorena Cuéllar da su último Grito de Independencia como gobernadora de Tlaxcala. (CORTESÍA)

Tras el acto cívico, el cielo de la capital tlaxcalteca se iluminó con fuegos artificiales, mientras la celebración continuó con música, actividades artísticas y culturales y una verbena popular con antojitos mexicanos para las familias asistentes.