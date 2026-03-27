De acuerdo con el Informe Anual Integrado, durante el 2025, FEMSA registró 33 mil 377 puntos de venta en todo el país, destacando OXXO, que atiende a más de 13 millones de consumidores diariamente en México. Asimismo, se reportaron ingresos por 840 mil 954 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 7.6% en comparación con el 2024.

FEMSA reporta expansión comercial y digital en 2025

Este crecimiento estuvo impulsado por la expansión de su infraestructura comercial, el fortalecimiento de sus negocios de bebidas y la consolidación de su ecosistema digital. Además, la empresa avanzó en la diversificación de operaciones en América, Europa y Estados Unidos, con ajustes estratégicos en su oferta de tiendas de conveniencia y servicios complementarios.

En el segmento de bebidas, Coca-Cola FEMSA reportó la comercialización de 4 mil 150 millones de cajas unidad a través de 2.1 millones de puntos de venta. Asimismo, la empresa incrementó su capacidad de manufactura en 4%, lo que permitió sostener la demanda en los distintos mercados.

OXXO atiende más de 13 millones de consumidores diarios (cortesía)

Dentro de su división de Proximidad y Salud, FEMSA continuó el desarrollo de tiendas de conveniencia, estaciones de combustible y farmacias. Por su parte, OXXO México ajustó precios, promociones y surtidora ante cambios en el tráfico de clientes.

Asimismo, el indicador de experiencia del consumidor NPS alcanzó 87.8 puntos, por encima de los 84.9 registrados el año previo.

En Sudamérica, la empresa tomó el control total de OXXO Brasil tras concluir su relación con Raízen, mientras que mantuvo operaciones en Colombia, Chile y Perú con ajustes comerciales. En Estados Unidos, continuó la conversión de tiendas al formato OXXO como parte de su estrategia de crecimiento.

OXXO atiende más de 13 millones de consumidores diarios (cortesía)

En Europa, FEMSA reportó ventas por 57 mil millones de pesos y un incremento del 8.8% en su EBIT, impulsado por el negocio de conveniencia.

Spin by OXXO superó los 16 millones de usuarios, con 10.5 millones activos mensuales. A su vez, Spin Premia alcanzó 63.1 millones de cuentas registradas, con 28.1 millones activas en los últimos 90 días, lo que equivale a cerca de la mitad de las ventas mensuales vinculadas al programa.

Con estos resultados, FEMSA consolida su crecimiento como una de las empresas más importantes a nivel global, con crecimiento sostenido y con una visión de desarrollo.