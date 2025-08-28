Coca-Cola FEMSA abrió su nueva Academia Técnica en su planta Toluca, una iniciativa para integrar el desarrollo de habilidades con la mejor capacitación técnica a estudiantes y colaboradores, quienes adquirirán competencias de acuerdo a las necesidades del mercado laboral actual.

Carlos González, director de Servicio de Cadena de Suministro de Coca-Cola FEMSA México, estuvo presente en la inauguración de la Academia, donde resaltó que este proyecto es de la mayor relevancia para la compañía.

“Este es un parteaguas para lo que sigue, siendo muy congruentes con nuestros principios de valorar a nuestra gente, de tener una excelencia operativa” Carlos González, director de Servicio de Cadena de Suministro de Coca-Cola FEMSA México

Además, reconoció a los colaboradores de diversas áreas que hacen posible esta apertura, entre personal de Recursos Humanos, equipo de planta y proveedores estratégicos, entre otros.

Coca-Cola FEMSA (Cortesía)

Coca-Cola FEMSA busca capacitar a los mejores profesionales tecnólogos

Carlos González explicó que la Academia Técnica busca la preparación constante de estudiantes de instituciones técnicas, así como el desarrollo profesional de los colaboradores de la empresa.

Este esfuerzo confirma a Coca-Cola FEMSA como una empresa comprometida no solo con la innovación sino con el desarrollo profesional y humano de sus colaboradores a través del aprendizaje continuo, priorizando el desarrollo de su personal como un eje central de su operación.

El programa, recalcó, formará tecnólogos con competencias en liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas, elementos clave en los procesos productivos actuales no solo dentro de Coca-Cola FEMSA sino en toda la industria.

La creación de esta academia es posible gracias a alianzas con instituciones educativas como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), dando a los estudiantes acceso a laboratorios especializados, así como simuladores tecnológicos y certificaciones con validez internacional.

Este modelo será posteriormente ampliado para ofrecer nuevos programas y especialidades de acuerdo a las tendencias de la industria de las bebidas y del envasado.

La academia cuenta ya con una primera generación de egresados que comienza a ocupar posiciones estratégicas dentro de Coca-Cola FEMSA, inspirando a más colaboradores a ingresar a sus filas y dar un paso adelante en sus carreras.

Además de esta iniciativa, la compañía ha incorporado tecnologías como inteligencia artificial en procesos de reclutamiento, programas de becas y pasantías, y esquemas de movilidad interna que alinean los objetivos individuales con la estrategia global de la empresa.