Femsa y Ayuda en Acción, en colaboración con OXXO y Coca-Cola FEMSA, lanzaron dos retos de innovación social para mejorar la gestión de residuos en Domingo Arenas, Puebla. Las iniciativas buscan transformar residuos agrícolas, restos de alimentos y materiales reciclables en recursos aprovechables para la comunidad.

Las convocatorias están dirigidas a startups, universidades, centros de investigación, empresas, cooperativas, organizaciones sociales, colectivos y personas interesadas en desarrollar soluciones adecuadas a las condiciones de las comunidades rurales.

Ambos desafíos se publican mediante Designing Opportunities, plataforma de innovación social impulsada por Ayuda en Acción que conecta necesidades sociales y ambientales identificadas por las comunidades con personas y organizaciones capaces de proponer alternativas.

Dos retos para aprovechar residuos orgánicos y reciclables

El primer reto, apoyado por OXXO, busca crear sistemas comunitarios para la gestión y el aprovechamiento de residuos orgánicos. La propuesta contempla conectar a familias, productores, escuelas, negocios, organizaciones y autoridades para facilitar la separación, recolección, trazabilidad, transformación y valorización de materiales como fruta descartada, restos de poda, rastrojos agrícolas y desperdicios de alimentos.

Domingo Arenas cuenta con cerca de 8 mil habitantes y una economía vinculada con la agricultura familiar y la producción frutícola. En el municipio existen aproximadamente mil 220 unidades de producción agrícola activas y más de mil 500 hectáreas sembradas, con cultivos como tejocote, capulín, durazno, manzana, maíz criollo y hortalizas de traspatio.

Aunque la población ya cuenta con experiencia en la elaboración de composta y lombricomposta, el aprovechamiento de fertilizantes orgánicos y la reincorporación de residuos al suelo, estas prácticas se realizan principalmente de manera individual. Además, todavía no existe un sistema comunitario que articule las distintas etapas ni infraestructura específica para el acopio y tratamiento de estos materiales.

El segundo reto, respaldado por Coca-Cola FEMSA, se enfoca en la recuperación y valorización de materiales reciclables. Su objetivo es vincular hogares, comercios, escuelas y otros puntos de generación con el gobierno municipal, recicladores, centros de acopio, empresas receptoras y compradores potenciales.

Entre los materiales considerados están el PET, otros plásticos, cartón, papel, aluminio, vidrio y unicel. La convocatoria busca mantenerlos dentro de circuitos de aprovechamiento, ante dificultades como la separación insuficiente desde el origen, la limitada capacidad de almacenamiento, los costos y obstáculos de transporte y la falta de canales estables para su recuperación.

Ayuda en Acción y FEMSA lanzan retos de innovación (cortesía )

¿Cómo participar en los retos de innovación social?

Las propuestas para ambos retos de innovación podrán registrarse hasta el 30 de octubre de 2026 a través de Designing Opportunities.

Las soluciones deberán ser innovadoras, de bajo costo y adecuadas para un entorno rural con recursos e infraestructura limitados. Podrán incluir tecnologías apropiadas, equipamiento, herramientas digitales, metodologías educativas, procesos comunitarios, modelos organizativos, incentivos, productos o servicios.

No será indispensable presentar una idea completamente nueva. También podrán participar iniciativas existentes que puedan adaptarse, mejorarse o ampliarse para responder a las necesidades de Domingo Arenas.

Las propuestas serán evaluadas con base en su impacto social, viabilidad económica, facilidad de implementación, aprovechamiento de recursos y capacidades locales, contribución ambiental y posibilidades de continuidad o réplica en otros territorios. También deberán contemplar la participación de las mujeres, así como la colaboración de productores, familias, jóvenes, escuelas, comercios, organizaciones y autoridades.

Cada reto contempla una retribución total de mil 800 euros, impuestos incluidos, que se asignará a la solución o soluciones seleccionadas por el comité correspondiente. Las propuestas finalistas y ganadoras también recibirán visibilidad y podrán ser consideradas para futuras etapas de validación, prototipado o implementación, dependiendo de su viabilidad técnica, el interés de las entidades impulsoras y los recursos disponibles.

Ayuda en Acción trabaja con la comunidad desde 2022

Ayuda en Acción trabaja en Domingo Arenas desde 2022 mediante un proceso de acompañamiento enfocado en fortalecer las capacidades productivas, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los sistemas locales.

La formulación de los retos partió de un proceso de escucha activa con habitantes, productoras y productores, autoridades y otros actores comunitarios, con el propósito de identificar necesidades reales y construir soluciones desde el territorio.

La iniciativa busca que la economía circular contribuya no solo a mejorar la disposición de los residuos, sino también a reducir la contaminación y generar beneficios ambientales, sociales y económicos para las familias. Las bases, los criterios de evaluación y la información para participar están disponibles en la plataforma Designing Opportunities.