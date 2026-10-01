La integración de la sostenibilidad en la estrategia corporativa permitió a FEMSA y Coca-Cola FEMSA destacar en la última edición del Corporate Sustainability Assessment (CSA) de S&P Global. Los resultados reflejan avances en materia de gestión de riesgos y toma de decisiones de ambas compañías.

Coca-Cola FEMSA alcanza máximo histórico en evaluación de sostenibilidad

El embotellador Coca-Cola FEMSA alcanzó una calificación de 82/100, con lo que estableció un nuevo máximo histórico y superó por un punto su registro de 2025.

Este resultado refleja su alineación con estándares internacionales, así como el fortalecimiento de su información financiera y de sostenibilidad.

Al respecto, Catherine Reuben, directora de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA, señaló que este puntaje reconoce los avances concretos logrados por la empresa. La directiva destacó que la sostenibilidad funciona como un habilitador clave para generar valor a largo plazo.

FEMSA fortalece gobernanza, gestión de riesgos y transparencia

Paralelamente, FEMSA registró avances en gobernanza, gestión de riesgos y transparencia. Esta evolución se concretó con la publicación de sus primeras Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Sostenibilidad, bajo los estándares IFRS S1 e IFRS S2.

Además, FEMSA reportó mejoras en temas ambientales, particularmente en biodiversidad, impulsadas por las distintas unidades de negocio. Estos esfuerzos fortalecen la visión corporativa enfocada en la gestión de riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza.