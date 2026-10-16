El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, puso en marcha la rehabilitación del drenaje en la colonia Rubén Jaramillo de Gómez Palacio, una obra que beneficiará a más de mil 800 habitantes y busca resolver problemas de obstrucciones, fugas y malos olores que afectan a las familias de la zona.

El proyecto se realiza en coordinación con el Ayuntamiento de Gómez Palacio, encabezado por la alcaldesa Betzabé Martínez, y contempla la renovación de la red de drenaje para atender el deterioro y los colapsos registrados en la infraestructura existente.

Durante el inicio de los trabajos, el gobernador señaló que su administración continuará impulsando obras para mejorar las condiciones de vida de las familias y ampliar las oportunidades de desarrollo en la región.

Esteban Villegas en Gómez Palacio (cortesía )

Rehabilitarán seis calles de la colonia Rubén Jaramillo

La obra de drenaje en Gómez Palacio abarcará seis calles de la colonia Rubén Jaramillo e incluye la instalación de mil 957.45 metros lineales de tubería de ocho pulgadas, además de mil 110 metros de tubería para descargas domiciliarias y la reposición de 370 conexiones domiciliarias.

Los trabajos buscan reducir los problemas sanitarios asociados con las obstrucciones, las fugas y los malos olores, así como mejorar el funcionamiento de la red para las familias beneficiadas.

El gobernador Esteban Villegas explicó que, además de esta intervención, se trabaja en el emisor central, se construyen colectores en diferentes puntos de la ciudad y se da continuidad a la reparación de las redes de drenaje.

El mandatario también destacó la importancia de continuar con la construcción de infraestructura que facilite la instalación de empresas en la Comarca Lagunera, genere empleos y permita que los jóvenes encuentren oportunidades laborales sin tener que salir de la región.

Esteban Villegas en Gómez Palacio (cortesía )

Gobierno de Durango y Ayuntamiento de Gómez Palacio coordinan obras

En representación de la alcaldesa Betzabé Martínez, el síndico municipal, Francisco González Díaz, destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento para atender las necesidades de la población. Señaló que el trabajo conjunto se refleja en obras y acciones dirigidas a responder a las demandas de los habitantes de Gómez Palacio.

Por su parte, una de las beneficiarias de la colonia Rubén Jaramillo, Anabel Velázquez Reyes, agradeció al gobernador Esteban Villegas y a la presidenta municipal Betzabé Martínez por impulsar la rehabilitación de la red sanitaria.

La intervención forma parte de las acciones de infraestructura hidráulica en Gómez Palacio orientadas a mejorar los servicios básicos y atender las necesidades de las familias de la colonia Rubén Jaramillo.