OXXO y la Alcaldía Gustavo A. Madero reforzaron su colaboración con una exposición fotográfica que recorre cerca de cinco décadas de historia de la compañía y destaca algunas de las iniciativas que ha desarrollado junto con la demarcación.

La muestra abrió al público este 20 de agosto en el Vestíbulo de la Dirección General de Desarrollo Económico, ubicado en Manizales 715, colonia Lindavista, donde permanecerá hasta el próximo 28 de agosto.

OXXO presenta exposición sobre casi 50 años de historia

La exposición reúne 20 fotografías que muestran distintos momentos de la trayectoria de OXXO, desde la apertura de su primera tienda en 1978, hasta el lanzamiento de andatti en 2005 y su participación en la iniciativa Hecho en México.

El recorrido también incluye proyectos desarrollados en colaboración con la Alcaldía Gustavo A. Madero, como el convenio para reforzar la seguridad mediante sistemas de videovigilancia y botones de pánico instalados en tiendas de la demarcación.

La inauguración estuvo encabezada por Gerardo González García, director general de Desarrollo Económico, en representación del alcalde Ricardo Janecarlo Lozano, así como por representantes de OXXO México.

Guillermo Alarcón, gerente regional de Operaciones de OXXO México, destacó que el vínculo con las comunidades forma parte de la operación de la compañía y subrayó la importancia de mantener una relación cercana con los lugares donde tiene presencia.

OXXO y Gustavo A. Madero presentan exposición por casi 50 años de historia (Cortesía )

OXXO destaca iniciativas de seguridad y bienestar en GAM

Durante la muestra también se presentan programas impulsados por OXXO, entre ellos Cambio x Cambio, mediante el cual se canalizan recursos a organizaciones de la sociedad civil a través del redondeo.

Asimismo, se destaca Huellas Mayores, iniciativa orientada a generar oportunidades de desarrollo para personas adultas mayores, y Espacios Seguros, programa enfocado en brindar apoyo a mujeres, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Espacios Seguros integra a más de mil 500 tiendas en la capital como refugios temporales y puntos de apoyo.

Con esta exposición, OXXO y la Alcaldía Gustavo A. Madero buscan ampliar la colaboración en iniciativas relacionadas con el desarrollo local, la seguridad y el bienestar de quienes habitan en la demarcación.