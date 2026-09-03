FEMSA y el Tecnológico de Monterrey otorgaron este año el galardón Eugenio Garza Sada a Eric Hágsater y Gartenberg, Formando Emprendedores, A.B.P. y OAKs Filtration, ganadores de las categorías Liderazgo empresarial humanista, Emprendimiento social e Innovación social estudiantil, respectivamente.

Los reconocimientos fueron entregados durante una ceremonia celebrada en el Centro de Congresos del Tec de Monterrey. En el acto se destacaron proyectos y trayectorias relacionadas con la educación, la ciencia, la participación ciudadana, la conservación ambiental y el desarrollo de soluciones para aprovechar de mejor manera los recursos naturales.

El presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, José Antonio Fernández Carbajal, destacó la responsabilidad de los ciudadanos frente a los desafíos actuales del país, particularmente en la preservación de la dignidad, la democracia y el desarrollo común y tecnológico.

Formando Emprendedores impulsa educación y participación comunitaria

En la categoría Emprendimiento social, el premio fue para Formando Emprendedores, A.B.P., organización que inició actividades en 2004 con programas dirigidos a niñas, niños y jóvenes para fortalecer la educación ciudadana, las habilidades para la vida y la participación comunitaria.

Su trabajo se desarrolla en escuelas públicas de Nuevo León, Coahuila y Durango y, desde su fundación, sus iniciativas han beneficiado a más de 230 mil niñas, niños y adolescentes.

La fundadora y directora general de Formando Emprendedores Sociales, Alejandra Hinojosa Díaz, explicó que la organización desarrolla programas como Pequeños Ciudadanos, Adolescentes y Niñas Empoderadas y FES Finanzas.

Durante el ciclo escolar 2025-2026, el programa dirigido a adolescentes alcanzó a 1,900 niñas en Nuevo León. En educación financiera, FES Finanzas logró que el porcentaje de participantes que entendía y había elaborado un presupuesto pasara de 33 por ciento antes del programa a 68 por ciento después de cursarlo.

La organización también cuenta con una plataforma digital que suma 98 mil usuarios y 88 mil descargas de material al año. A ello se agregaron 10 mil horas de voluntariado durante 2025.

Ciencia, conservación e innovación para el campo

En la categoría Liderazgo empresarial humanista, el reconocimiento fue para Eric Hágsater Gartenberg, EXATEC 1968 y presidente de Grupo Chinoin, empresa farmacéutica con más de 90 años de historia.

Actualmente, Grupo Chinoin emplea a alrededor de 2,600 personas y fabrica siete de los 200 medicamentos más prescritos en México. Una de sus instalaciones se encuentra en Pabellón de Hidalgo, Aguascalientes, donde genera empleo para 800 personas.

Además de su trayectoria empresarial, Eric Hágsater mantiene una participación activa en la ciencia y la conservación ambiental. Es fundador y expresidente de Pronatura y acumula más de cuatro décadas dedicadas al estudio de las orquídeas. Durante la ceremonia se informó que ha descrito mil especies nuevas para la ciencia.

Por su parte, OAKs Filtration obtuvo el premio en la categoría Innovación social estudiantil por desarrollar una tecnología de filtración para sistemas de riego agrícola.

El estudiante de quinto semestre de Ingeniería en Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua, Luis Ángel Robles Morales, encabeza el proyecto, cuyo origen está relacionado con un emprendimiento familiar dedicado a la fabricación de filtros.

El estudiante de ingeniería, Luis Ángel Robles Morales explicó que más del 76 por ciento del agua en México se utiliza en la agricultura, mientras que más del 80 por ciento de los productores emplea técnicas de riego que pueden provocar el desperdicio de más del 50 por ciento del agua.

La solución desarrollada por OAKs Filtration permite que los sistemas funcionen de manera continua hasta por 12 horas sin mantenimiento. Hasta ahora, la tecnología ha beneficiado a más de 500 agricultores de la región centro-sur de Chihuahua y busca facilitar el uso de sistemas de riego presurizados.

El presidente ejecutivo del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, David Garza Salazar, destacó que el reconocimiento busca distinguir la capacidad de transformar la vida de personas y comunidades mediante el liderazgo, la educación y la innovación social.

Premio Eugenio Garza Sada 2026 reconoce liderazgo, emprendimiento e innovación social en México. (cortesía)

Premio Eugenio Garza Sada nació hace más de 3 décadas

FEMSA y el Tecnológico de Monterrey instituyeron el Premio Eugenio Garza Sada en 1993 para reconocer la vida, obra y valores de Eugenio Garza Sada. En más de tres décadas, el galardón ha distinguido a 81 ganadores, mientras que las iniciativas reconocidas han beneficiado a más de 9 millones de personas.

Como parte de la edición 2026, cada ganador recibió la escultura Luz Interior, obra de la artista Yvonne Domenge, además de un diploma y un estímulo económico. En conjunto, los tres premios representan 4.5 millones de pesos.