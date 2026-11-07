El presidente municipal Felifer Macías supervisó los avances de la rehabilitación del antiguo lienzo charro del Parque Bicentenario, espacio que se transformará en el Foro Querétaro, un nuevo recinto en Querétaro destinado a conciertos, espectáculos y actividades culturales y deportivas.

El proyecto contempla una inversión de 164.9 millones de pesos y busca convertir el inmueble en un punto de encuentro para grandes eventos, además de impulsar el desarrollo de Santa Rosa Jáuregui.

Durante el recorrido, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Ángel Herrera, el alcalde informó que la estructura metálica y prácticamente toda la cubierta ya están terminadas.

Felifer Macías supervisa construcción del nuevo Foro Querétaro (cortesía)

¿Qué avances registra el Foro Querétaro?

Los trabajos continúan con la instalación de luminarias y la nueva fachada. Posteriormente, se realizarán labores de pintura, colocación de butacas y rehabilitación de baños e interiores.

En muy poquitas semanas estarás disfrutando este nuevo gran inmueble para conciertos, actividades culturales, actividades deportivas aquí en el corazón de Santa Rosa Jáuregui, e insisto, este nuevo Foro Querétaro, lo que era el antiguo lienzo charro que estaba abandonado, se va a convertir en un nuevo polo de desarrollo de servicios de inversión para Santa Rosa Jáuregui. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

La obra incluye la rehabilitación del antiguo lienzo charro, el reforzamiento de la estructura existente y la construcción de una cubierta de más de nueve mil metros cuadrados. También contempla instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como trabajos de cimentación, iluminación, fachada y sistemas de protección.

Felifer Macías supervisa construcción del nuevo Foro Querétaro (cortesía)

Un espacio para conciertos y actividades culturales y deportivas

Con el nuevo Foro Querétaro, el municipio busca contar con instalaciones adecuadas para realizar conciertos en Querétaro, espectáculos y distintas actividades culturales y deportivas.

La transformación del inmueble forma parte de los proyectos de recuperación del Parque Bicentenario y de las acciones municipales para fortalecer la infraestructura de Santa Rosa Jáuregui.

Felifer Macías supervisa construcción del nuevo Foro Querétaro (cortesía)

Otras obras para Santa Rosa Jáuregui

La construcción del recinto se suma a las intervenciones que la administración municipal ha realizado en la delegación, entre ellas la rehabilitación de caminos, calles, redes de agua potable y drenaje en distintas comunidades.

También destacan la puesta en marcha del Transporte Comunitario Gratuito, los apoyos sociales y la recuperación del Parque Bicentenario.

De acuerdo con el gobierno municipal, estos proyectos buscan mejorar los servicios, la movilidad y las oportunidades de desarrollo para los habitantes de Santa Rosa Jáuregui.