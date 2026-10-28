El alcalde Felifer Macías informó que la capital de Querétaro alcanzó su mejor resultado histórico en percepción de seguridad, al registrar 73.2 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Durante el ejercicio Contigo Informamos, encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González, el presidente municipal atribuyó estos avances al trabajo coordinado entre la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Macías destacó que Querétaro es la única ciudad con más de un millón de habitantes que se encuentra entre las 10 mejor posicionadas en este indicador, con una población superior a 1.2 millones de personas.

Felifer Macías destaca avance de Querétaro en percepción de seguridad (Cortesía)

Felifer Macías destaca coordinación entre autoridades para reforzar la seguridad en Querétaro

El alcalde señaló que la colaboración entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno ha sido fundamental para mantener acciones permanentes en materia de seguridad y atender las necesidades de las familias queretanas.

Todos estos indicadores nos dicen que vamos por buen camino, que vamos por buen rumbo… nunca vamos a estar satisfechos en materia de seguridad, porque siempre hay algo que mejorar, siempre nos exigimos más, siempre buscamos ser nuestra mejor versión. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro.

Asimismo, afirmó que su administración mantiene atención permanente a las demandas ciudadanas, las denuncias y los hechos delictivos, con el objetivo de preservar la tranquilidad de la población.

El presidente municipal también reconoció el trabajo de las mujeres y los hombres que integran la Policía Municipal de Querétaro y destacó los resultados del operativo A.R.M.A., realizado en coordinación con la Policía Estatal. Además, resaltó la colaboración con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones y los cateos dirigidos a combatir la incidencia delictiva.

Querétaro refuerza acciones para preservar la tranquilidad de las familias

Felifer Macías sostuvo que la percepción de seguridad se refleja en la posibilidad de que las familias disfruten de las plazas públicas, las calles y los espacios de convivencia, así como de actividades culturales, artísticas y deportivas.

El alcalde señaló que, a diferencia de otras regiones del país, en Querétaro la población puede utilizar estos espacios en un entorno de tranquilidad, según lo expuesto durante el encuentro con autoridades estatales.

Finalmente, reiteró que la seguridad es una tarea permanente que requiere mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y fortalecer las acciones de prevención y respuesta para atender las necesidades de la ciudadanía.

En el ejercicio Contigo Informamos también participaron el fiscal general del Estado, Víctor de Jesús Hernández; el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez; el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres; y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz.