El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, llamó a las y los jóvenes de Querétaro a prepararse en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como a aprovechar las oportunidades de desarrollo que ofrece la entidad en estos sectores.

Durante su participación en el panel Contigo Aprendemos 2026, titulado “Explorando el Territorio STEM+” y organizado por la Secretaría de Educación del Estado, el alcalde invitó a las nuevas generaciones a perder el miedo al fracaso, emprender y desarrollar proyectos que contribuyan a transformar sus comunidades.

Atrévanse a arriesgarse. No importa la edad, pero sobre todo los jóvenes aprovechen el insumo más valioso que tienen, que es el tiempo para arriesgarse. No importa si fracasan una, dos, tres, cuatro, cinco veces, basta pegarle una sola vez para transformar su vida y transformar la de su comunidad. Así es que este territorio STEM+, Querétaro es uno de los 10 territorios STEM+ más importantes de Latinoamérica, de los 56 que somos. Aprovechemos el poder que viene de la tecnología. Viene un poder enorme. Decidamos qué queremos hacer con ese poder que vamos a tener en nuestras manos todos y cada uno de nosotros. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Felifer Macías en el panel Contigo Aprendemos 2026 (cortesía)

Querétaro impulsa oportunidades en ciencia y tecnología

El alcalde destacó las condiciones que existen para desarrollar el talento en áreas de ciencia y tecnología en Querétaro, a partir de la colaboración entre instituciones educativas, iniciativa privada y autoridades.

También señaló que el Municipio de Querétaro, mediante las secretarías de Desarrollo Económico y de Innovación y Tecnología, cuenta con programas de emprendimiento que incluyen capacitación, incubación y aceleración de proyectos.

Estas iniciativas buscan respaldar a quienes desean iniciar un negocio, fortalecer sus empresas y generar nuevas oportunidades económicas a través de la innovación tecnológica.

Educación en Querétaro destaca resultados a nivel nacional

Durante el encuentro, la secretaria de Educación del Estado, Martha Elena Soto Obregón, señaló que Querétaro ocupa el segundo lugar nacional en escolaridad y reducción del rezago educativo, así como el tercer lugar con menor abandono escolar en educación media superior.

La funcionaria destacó que estos resultados reflejan el trabajo de las instituciones educativas y la importancia de continuar fortaleciendo la educación en Querétaro, particularmente en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.

Felifer Macías en el panel Contigo Aprendemos 2026 (cortesía)

Inteligencia artificial plantea nuevos retos para la educación

Por su parte, el senador Agustín Dorantes Lámbarri habló sobre los desafíos que representa el acceso a la inteligencia artificial en la educación.

Señaló que la formación de estudiantes no debe limitarse a transmitir conocimientos, sino que también debe fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar información y la resolución de problemas.

Asimismo, consideró que las escuelas y los docentes deben evolucionar para preparar a personas capaces de utilizar la tecnología sin depender de ella y tomar decisiones con criterio propio.

Contigo Aprendemos 2026 reúne a especialistas en innovación

En el panel también participaron Markus Dantus, fundador y presidente de Startup México, y Andrés Muñoz, coordinador de Territorios STEM+ de la Fundación Siemens Stiftung.

Durante el diálogo se abordaron los retos y oportunidades relacionados con la tecnología, la innovación y la formación de talento para el futuro de Querétaro.

En esta cuarta edición de Contigo Aprendemos 2026, los participantes destacaron la importancia de despertar el interés de las nuevas generaciones por la ciencia y fortalecer las oportunidades de desarrollo mediante la colaboración entre instituciones educativas, autoridades y sociedad.

El encuentro puso énfasis en la necesidad de impulsar la capacitación para jóvenes y generar condiciones para que el talento queretano pueda desarrollarse en áreas estratégicas para el futuro.