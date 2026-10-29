El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, firmó un convenio de colaboración con The Home Depot durante la apertura de la sucursal Querétaro La Luz, un proyecto que recibió una inversión de 406 millones de pesos y contribuirá al desarrollo económico de la capital queretana con la generación de 100 empleos directos y 350 indirectos.

El alcalde destacó que Querétaro ofrece condiciones de certidumbre para la llegada de nuevas inversiones, mediante el respeto a las normas y el acompañamiento a las empresas. Señaló que la creación de empleo formal es fundamental para fortalecer la estabilidad económica y mejorar la calidad de vida de las familias del municipio.

Felifer Macías fortalece la inversión y el empleo formal en Querétaro

Durante el evento, encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González, con la participación de José Antonio Rodríguez Garza, presidente y director general de The Home Depot, Felifer Macías destacó la importancia de la colaboración entre el gobierno municipal y la iniciativa privada para generar nuevas oportunidades laborales.

El presidente municipal afirmó que el respeto a las reglas y la certidumbre para los inversionistas han contribuido a posicionar a Querétaro como un destino para proyectos empresariales de gran escala.

Aquí se respetan las reglas, aquí se respeta a los inversionistas, se respetan las normas y esta es la manera en la que se construyen inversiones, se construye el programa social más importante que es el empleo formal y así es como se construyen sueños, se construye calidad de vida y estabilidad económica para las familias. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

The Home Depot invierte 406 millones de pesos en Querétaro La Luz

La nueva sucursal Querétaro La Luz representó una inversión de 406 millones de pesos y permitirá generar 100 empleos directos y 350 indirectos. El proyecto compitió con otras propuestas de inversión en Estados Unidos y Canadá antes de concretarse en la capital queretana.

La apertura se suma a la presencia de The Home Depot en distintos puntos del estado, con establecimientos en Bernardo Quintana, Huimilpan, San Juan del Río, Juriquilla, Corregidora, Nodo Logístico y El Refugio.

Durante la inauguración, las autoridades destacaron que la colaboración entre el sector público y las empresas permite impulsar proyectos que contribuyen a la actividad comercial y a la generación de fuentes de empleo.

Con la firma del convenio y la apertura de esta nueva sucursal, Felifer Macías refrendó la apuesta del Municipio de Querétaro por fortalecer las condiciones para la inversión, promover el empleo formal y generar oportunidades que favorezcan la estabilidad económica de las familias queretanas.