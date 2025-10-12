El alcalde de Querétaro, Felifer Macías, presentó su plan “Una Mirada al Querétaro del Futuro” ante más de cinco mil asistentes, incluyendo representantes empresariales, académicos y políticos.

Durante el evento, anunció estrategias en movilidad, cultura, obras públicas y apoyo a las familias, que marcarán su segundo año de gobierno.

Felifer Macías anuncia inversión en obras públicas y transporte

Felifer Macías destacó el relanzamiento de QroBici, que incluirá hasta mil bicicletas eléctricas y asistidas, enlazadas al sistema QroBus.

Además, adelantó el nuevo sistema de transporte eléctrico gratuito para el Centro Histórico y la construcción del teleférico en la zona norte de la Delegación Epigmenio González, que beneficiará a colonias como San José el Alto, Menchaca y Peñuelas.

Felifer Macías anuncia nuevos medios de transporte y rescate del Teatro de Hércules. (Cortesía )

Asimismo, se aplicarán 300 millones de pesos para la rehabilitación de calles y avenidas, con fecha de entrega en diciembre. Para 2026, se destinarán alrededor de mil millones de pesos en obras de drenaje y rehabilitación de drenes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de familias queretanas.

El mandatario anunció que no se renovará la concesión del relleno sanitario, lo que permitirá un ahorro de 40 millones de pesos anuales que serán redirigidos a programas sociales y servicios públicos.

Por primera vez en 30 años, se realizará una redistribución de las delegaciones municipales, con la creación de la Delegación Juriquilla, que atenderá Jurica, El Navo, El Salitre, San Isidro, Pueblo Jurica, Los Positos, Colinas del Valle y otras comunidades, mientras que la Delegación Santa Rosa Jáuregui focalizará sus recursos en la cabecera y comunidades cercanas.

Bienestar social e inclusión

Felifer Macías reafirmó su compromiso por posicionar a Querétaro como principal corredor teatral del país. Entre las acciones destacan:

Restauración del Teatro de la Ciudad de Querétaro .

. Adquisición del Teatro Hércules , espacio emblemático para la comunidad artística.

, espacio emblemático para la comunidad artística. Transformación del Lienzo Charro del Parque Bicentenario en el Foro Querétaro, con capacidad para más de 10 mil personas, destinado a arte, cultura, deporte y entretenimiento.

Además, se celebrarán los 300 años del Acueducto de Querétaro, y se apoyará a la Diócesis de Querétaro en el proyecto de la nueva catedral.

En bienestar animal, el alcalde anunció la entrega de miles de chips de geolocalización para mascotas, facilitando su cuidado y protección.

Como parte de su compromiso social, Felifer Macías recordó la campaña “De Mil Colores”, que registró por primera vez un padrón de personas neurodivergentes y con autismo en la ciudad. En 2026 se construirá el primer centro especializado para personas con autismo en Querétaro.

En apoyo económico, anunció cero incremento en el predial para 2026, así como campañas de pronto pago en enero y febrero, y un 50% de descuento en el traslado de dominio en diciembre, beneficiando a todas las familias queretanas.