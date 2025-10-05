Felifer Macías informó que Querétaro se consolidó como uno de los principales destinos de inversión, con la captación de 8 mil 300 millones de pesos y la creación de 23 mil empleos, lo que ubica al municipio en el tercer lugar a nivel nacional.

El alcalde destacó que estos resultados son fruto del clima de paz y tranquilidad en la ciudad, así como de la coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer empresas e industria, logrando un incremento del 60% respecto a 2024.

Estrategias de crecimiento y empleo de Felifer Macías

El secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Sterling Sánchez, señaló que gracias a las estrategias municipales se han incorporado más de 2 mil 600 nuevos negocios, mientras que los cierres o bajas de negocios disminuyeron 30% respecto al año pasado.

El impulso económico también se reflejó en el empleo: la apertura de negocios generó 12 mil 338 nuevos puestos, y de acuerdo con datos del IMSS, Querétaro aporta el 47.7% de las altas laborales del estado, posicionándose como el principal empleador de la entidad.

Felifer Macías informa que Querétaro alcanza récord histórico de inversión. (Cortesía)

En materia cultural, Felifer Macías destacó la exposición internacional Museo de la Luna, que en su inauguración reunió a más de cinco mil asistentes.

Como ustedes saben la luna llegó a Querétaro, es parte de nuestras actividades culturales que estamos llevando a toda la ciudad, y comentarles que de entrada de su primera noche ha sido un verdadero éxito, ayer miércoles tuvimos más de cinco mil personas que visitaron Plaza Fundadores para apreciar la luna, esta luna que es una réplica exacta de la superficie lunar, por cada centímetro de esta luna es equivale a cinco kilómetros de la superficie lunar, más de seis meses de escaneo de la luna, y ayer tener medio millón de fotografías que generaron este espectáculo, y es parte del atractivo cultural científico que estamos llevando a todas las partes de la ciudad. Felifer Macías

Como parte de la estrategia para descentralizar la cultura, la muestra recorrerá distintos puntos de la ciudad, como Alameda Hidalgo, Santa Rosa Jáuregui, Jardín Guerrero y Plaza Fundadores, acercando el arte y el sano esparcimiento a todas las familias queretanas.

La secretaria de Cultura, Daniela Salgado Márquez, informó que la exposición estará disponible del 1 al 26 de octubre, acompañada de actividades con expositores literarios y compositores locales, con el objetivo de promover y difundir el talento queretano.