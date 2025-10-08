El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, anunció la puesta en marcha de la Mega Estrategia para la Rehabilitación de Vialidades, mediante la cual se atenderán los reportes de baches en un plazo menor a 48 horas.

La iniciativa contempla una inversión histórica de 300 millones de pesos y se realizará en coordinación con el gobernador Mauricio Kuri González.

Felifer Macías refuerza el trabajo conjunto con Mauricio Kuri

Felifer Macías destacó que esta estrategia forma parte del trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y los municipios de la zona metropolitana.

Los reportes de baches podrán realizarse las 24 horas del día al número 070 o al teléfono 442 817 1238, que será atendido directamente por el alcalde. De esta forma, el personal de Servicios Públicos y Obras Públicas dará respuesta inmediata para resolver las afectaciones en un lapso no mayor a 48 horas.

Felifer Macías anuncia propuesta para atender reportes de baches en vialidades. (Cortesía)

Felifer Macías subrayó que este esfuerzo refleja el compromiso de trabajar en equipo para mantener un Querétaro con orden, rumbo y calidad de vida para todas y todos.