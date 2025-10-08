El presidente municipal, Felifer Macías, informó que durante su administración se han atendido 12,842 baches en todo el municipio, logrando una cobertura de 676 kilómetros de vialidades. Este avance se ha logrado con una inversión de 34.2 millones de pesos.

Felifer Macías refuerza atención continua a reportes ciudadanos

Felifer Macías explicó que, a través de la Secretaría de Obras Públicas, las cuadrillas de mantenimiento trabajan de forma continua en las siete delegaciones.

Además de atender reportes ciudadanos, también se realizaran recorridos constantes para ubicar y reparar baches no reportados. Con ello se garantiza una respuesta rápida y eficiente, manteniendo las vialidades seguras y en buen estado para todas y todos.

Actualmente se han recibido más de mil 200 reportes ciudadanos, los cuales se canalizan a las cuadrillas según su ubicación y prioridad. Las delegaciones con mayor superficie rehabilitada son Centro Histórico, Epigmenio González y Félix Osores Sotomayor.

Felifer Macías supervisa los avances en la rehabilitación de vialidades en Querétaro. (Cortesía)

El Municipio de Querétaro puso a disposición de la ciudadanía el número 070 y el teléfono 442 817 1238, que el propio alcalde atiende, para recibir reportes de baches.

Felifer Macías invita a las y los queretanos a participar y reportar cualquier afectación en sus colonias, con el objetivo de mantener en buen estado las calles de la ciudad.