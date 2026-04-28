El DIF de Monterrey impulsa la campaña “Un juguete, una sonrisa”, una iniciativa que busca fomentar la solidaridad y llevar alegría a niñas y niños de distintos sectores de la ciudad.

La estrategia de recolección de donativos forma parte de las acciones para beneficiar a la infancia, especialmente en el marco de las celebraciones del Día de las Infancias.

Monterrey supera los 10 mil juguetes recolectados en arranque de campaña

El inicio de la campaña registró una alta participación ciudadana, logrando reunir más de 10 mil juguetes en un solo día, cifra que refleja el compromiso de la comunidad con esta causa social.

La iniciativa invita a donar juguetes nuevos o en buen estado, los cuales serán entregados posteriormente a menores de diversas colonias.

Para facilitar la participación, se habilitaron múltiples puntos de acopio en centros comerciales y espacios institucionales, además de mantener abiertas las oficinas del DIF Monterrey como centros de recepción con horario ampliado.

DIF Monterrey busca ampliar apoyo a niñas y niños con campaña solidaria

La campaña tiene como objetivo incrementar el número de beneficiarios respecto a ediciones anteriores, con la intención de llegar a más niñas y niños y fortalecer el impacto social.

Asimismo, promueve la colaboración entre ciudadanía, instituciones y sector privado, consolidándose como un esfuerzo conjunto que impulsa valores como la empatía, la generosidad y el apoyo comunitario.

Con iniciativas como “Un juguete, una sonrisa”, Monterrey refuerza sus programas de asistencia social enfocados en la niñez, contribuyendo al bienestar emocional y desarrollo integral de las familias.