Con el objetivo de mejorar la movilidad en Querétaro, el presidente municipal Felifer Macías dio a conocer la pavimentación y rehabilitación completa de la calle Concord, en la colonia La Purísima, que pertenece a la delegación Villa Cayetano Rubio, con una inversión de nueve millones de pesos.

Esta obra beneficiará a 991 ciudadanos con tres mil 653 metros cuadrados de concreto asfáltico, mil 721 metros cuadrados de banquetas, mil 800 metros de guarniciones de concreto y mil 949 metros de pintura de tránsito.

Querétaro pavimenta calle Concord en La Purísima

El mandatario destacó que, además de la rehabilitación, se implementó una red de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público, lo que mejorará la calidad de vida de las y los vecinos.

“Esta avenida va a generar un antes y un después en la vida de las personas, va a generar muchos más servicios y también que la propia plusvalía de las casas de la gente también se vaya para arriba” Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Pavimentación de calle Concord en Querétaro mejora movilidad urbana (cortesía)

De acuerdo con las autoridades municipales, esta obra contempló 482 metros de drenaje sanitario de 15 y 30 centímetros, siete pozos de visita y 24 registros sanitarios. Además de 367 metros de tubo PVC de cuatro pulgadas, dos cajas de válvulas y 24 tomas domiciliarias.

En la señalización se instalaron 10 piezas de señalamiento preventivo, 12 metros de topes de concreto asfáltico, 84 piezas de boyas metálicas y 15 piezas de alumbrado público.

Pavimentación de calle Concord en Querétaro mejora movilidad urbana (cortesía)

Finalmente, Felifer Macías señaló que esta obra beneficiará a miles de capitalinos, pues es una de las calles principales de la colonia La Purísima; misma que es paralela al libramiento Fray Junípero Serra.

Esta obra reafirma el compromiso del gobierno municipal de Querétaro por impulsar acciones que beneficien la calidad de vida de las y los ciudadanos, con mejor movilidad para “hacer justicia social y emparejar la cancha en todas las delegaciones”.