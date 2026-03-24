El alcalde Felifer Macías impulsa el programa “Acción por tu Salud”, operado por el Sistema Municipal DIF, con el objetivo de ofrecer servicios médicos gratuitos y especializados a través de caravanas que recorren las siete delegaciones de Querétaro.

El edil destacó que en el municipio se implementan acciones concretas y eficientes para garantizar el acceso a la salud, al considerar que es uno de los aspectos más importantes para la calidad de vida de la población.

Felifer Macías fortalece jornadas de salud en todo Querétaro

A tan solo 12 días del relanzamiento del programa, se han realizado 12 jornadas en las siete delegaciones, con resultados de 2 mil 337 ciudadanos atendidos, 6 mil 390 apoyos y servicios otorgados y la aplicación de 646 vacunas.

Desde el inicio del programa y hasta el 18 de marzo de 2026, se han llevado a cabo 239 jornadas, con un total de 105 mil 255 apoyos entregados y 48 mil 664 servicios brindados a la población.

Entre los servicios que ofrece la campaña destacan:

Optometría

Toma de glucosa

Limpieza dental y aplicación de flúor

Audiometría

Escáner mamario

Consulta médica, pediátrica y nutricional

Terapia física

Aplicación de vacunas

Atención de trabajo social

Además, se entregan apoyos como lentes, aparatos auditivos, glucómetros, baumanómetros, sillas de ruedas, andaderas y bastones, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las y los beneficiarios.

Felifer Macías refuerza estrategia de salud para 2026 en Querétaro

Para este 2026, el programa incorporó consultas pediátricas y reforzó servicios como mastografías, así como la entrega de glucómetros y baumanómetros, fundamentales para el control de enfermedades como la diabetes e hipertensión.

También se contemplan ciclos de conferencias dirigidos a jóvenes, con temas de salud mental, salud reproductiva y prevención de adicciones.

Las personas interesadas en acceder a estos apoyos pueden comunicarse al 070 o consultar la página web y redes sociales oficiales para conocer las próximas fechas y ubicaciones de las jornadas.

Con estas acciones, Felifer Macías reafirma su compromiso con la prevención en salud y el bienestar de las familias, con el objetivo de construir un Querétaro con salud y futuro.