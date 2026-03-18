El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, reportó un avance del 35% en la construcción del dren Peñuelas y diversas obras pluviales complementarias. Estos trabajos se ejecutan en las delegaciones Epigmenio González, Felipe Carrillo Puerto y Santa María Magdalena para proteger el patrimonio de las familias ante la temporada de lluvias.

En colaboración con el gobernador Mauricio Kuri, la capital realiza la inversión más importante en infraestructura pluvial de los últimos 25 años. Esta estrategia busca mitigar los riesgos por inundaciones en 2026, garantizando la seguridad y la integridad de las y los queretanos.

Felifer Macías encabeza plan estratégico con inversión histórica para mitigar lluvias

La modernización del dren Peñuelas permitirá sustituir la antigua estructura por cajones de 5.10 metros de altura y 6.6 metros de ancho. Felifer Macías explicó que estas nuevas dimensiones aumentarán la captación de agua y reducirán su velocidad, disminuyendo los riesgos de afectación hasta en un 70%.

Esta obra específica cuenta con una inversión de 210 millones de pesos, enfocada en controlar el caudal de agua de manera eficiente. El alcalde destacó que este esfuerzo técnico es fundamental para evitar daños materiales y fortalecer la infraestructura hidráulica de la zona norte de la ciudad.

A la inversión del dren se añaden 180 millones de pesos en obras complementarias en diversas colonias, sumando un total histórico de 390 millones de pesos. Además, estos trabajos se integran a los proyectos estatales en la cuenca de Cinco Halcones y la rehabilitación de los bordos Cuates Uno y Dos.

Estas tres grandes obras, realizadas por Municipio y Gobierno del Estado, ascienden a más de 400 millones de pesos. Estamos convencidos de que harán la diferencia para la gente en la delegación Epigmenio González, salvaguardando su integridad. Felifer Macías, alcalde de Querétaro.

El secretario de Obras Públicas, Francisco Villegas Solís, detalló que se han instalado más de mil 200 metros de drenaje sanitario en la zona. Asimismo, se renovaron mil 300 metros de la red de agua potable para prevenir colapsos y evitar el retorno de aguas pluviales hacia las viviendas.

Con estas acciones coordinadas, el gobierno de Felifer Macías reafirma su compromiso con la prevención y la seguridad urbana. La modernización de los drenes no solo mejora la movilidad durante las tormentas, sino que asegura una ciudad más resiliente y preparada ante los retos climáticos actuales.