Con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional y promover el intercambio de experiencias para consolidar gobiernos eficientes y cercanos a la ciudadanía, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandro Rojo de la Vega Piccolo, firmaron un Acuerdo de Amistad entre ambas entidades.

Durante el evento, Felifer Macías destacó que esta alianza representa una nueva etapa de coordinación entre gobiernos locales que priorizan el orden, el respeto a la ley y la cercanía con la población como pilares de la administración pública.

Querétaro y Cuauhtémoc fortalecen intercambio de políticas públicas

El presidente municipal de Querétaro señaló que ambas demarcaciones tienen la visión de consolidar administraciones eficientes con presencia en la calle y enfoque en resultados en seguridad, desarrollo económico, servicios públicos, cultura y turismo. Asimismo, aseguró que este acuerdo permitirá intercambiar políticas públicas y fortalecer programas.

“Hoy, generacionalmente, creo que tenemos una enorme comunicación, que es marcar un antes y un después en la forma de hacer política, y también marcar una diferencia muy importante entre administraciones, las más cercanas a la gente, que procuran el orden” Felifer Macías, alcalde de Querétaro

Durante su mensaje, Macías condenó los actos de violencia registrados en contra de la alcaldesa, señalando que ninguna agresión se debe tolerar en la vida pública. Y mostró su respaldo a la defensa del orden, la legalidad y el respeto de las instituciones para fomentar la seguridad.

Felifer Macías y Alessandra Rojo de la Vega sellan alianza institucional (cortesía)

Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega afirmó que la coordinación entre administraciones fortalece las capacidades institucionales y permite mejorar la calidad de vida de la población. Asimismo, sostuvo que compartir estrategias y modelos de gestión impulsa la recuperación de espacios públicos, la profesionalización del servicio público y contribuye a reducir el miedo en las calles.

“Cuando dos gobiernos se coordinan, la cooperación se vuelve fuerte. Y eso es lo que hoy estamos haciendo con Querétaro. Querétaro y Cuauhtémoc no están compitiendo, están compartiendo y eso deberíamos de hacer mucho. Compartir experiencias para mejorar la vida de nuestra gente, estrategias para mejorar las calles, modelos para fortalecer la seguridad, buenas prácticas para ser gobiernos mucho más eficientes, y siempre poniendo en el centro que la gente viva mejor, mejorar su calidad de vida” Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Durante el encuentro también se reconoció el respaldo del Gobierno del Estado de Querétaro, con la participación de representantes estatales y funcionarios municipales de ambas demarcaciones.

Con este Acuerdo de Amistad, Querétaro y Cuauhtémoc buscan consolidar una agenda conjunta orientada a la seguridad, la eficiencia gubernamental y la mejora de los servicios, apostando por una cooperación institucional que genere resultados tangibles para sus habitantes.