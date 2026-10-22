El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, invitó a las familias a participar en el Festival de Día de Muertos 2026, que se realizará del 29 de octubre al 2 de noviembre con actividades culturales gratuitas, espectáculos y espacios dedicados a una de las tradiciones más arraigadas de México.

Entre las principales atracciones destaca el desfile “Camino de las Almas”, programado para el domingo 1 de noviembre en la Calzada de los Arcos. El recorrido contará con decoraciones, iluminación, video mapping y la participación de más de 300 artistas, además de la entrega de velas para las personas asistentes.

Festival de Día de Muertos en Querétaro tendrá desfile y ofrenda monumental

El festival tendrá como sedes principales la Calzada de los Arcos, Plaza Fundadores y el atrio del Templo de La Cruz. La programación reunirá a más de 650 artistas queretanos en distintas actividades que buscan ofrecer una experiencia cultural para las familias.

La secretaria de Cultura municipal, Daniela Salgado Márquez, explicó que, por instrucciones del alcalde, se diseñó una propuesta innovadora e inclusiva, con nuevas ubicaciones para las actividades y una programación en la que todos los eventos serán gratuitos.

Este año, la ofrenda monumental se instalará en Plaza Fundadores bajo el título “Los que Dejaron Huella”, dedicada a los animales de compañía. Para su elaboración se reunieron más de dos mil fotografías que formarán parte de un muro fotográfico.

La celebración también incluirá tapetes tradicionales, una exhibición de 12 calaveras y 13 xoloitzcuintles monumentales, así como un espectáculo de video mapping en la Calzada de los Arcos y Ejército Republicano durante el desfile.

Además, las familias podrán obtener máscaras de catrinas y catrines mediante un registro en la aplicación CiudadQro. Los días 30 y 31 de octubre, la Cineteca Rosalío Solano ofrecerá un ciclo de cine de terror, mientras que Plaza Fundadores albergará espectáculos culturales con artistas queretanos.

Felifer Macías invita a las familias al desfile Camino de las Almas

El presidente municipal destacó que el desfile permitirá a las familias recorrer la Calzada de los Arcos en una ambientación especial de Día de Muertos, con disfraces de catrines y catrinas, velas y distintas intervenciones artísticas.

El recorrido comenzará en la esquina de Calzada de los Arcos con Bernardo Quintana, continuará por la zona de los Arcos y pasará por el Panteón de los Queretanos Ilustres hasta llegar a Plaza Fundadores.

El Ayuntamiento de Querétaro informó que el domingo 1 de noviembre permanecerá cerrada la circulación en la avenida Calzada de los Arcos, desde Bernardo Quintana hasta Ejército Republicano.

El cierre se debe a que durante la mañana se realizará la Vía Recreativa y por la tarde tendrá lugar el desfile “Camino de las Almas”. Por ello, se recomienda a las personas que transiten por la zona considerar estas actividades al planear sus recorridos.

Con el Festival de Día de Muertos 2026, el Gobierno Municipal busca impulsar la participación de las familias y el talento artístico local mediante actividades gratuitas que combinan tradición, cultura y espacios de convivencia.