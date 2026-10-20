El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la colocación de la primera piedra del Centro Integral de Autismo, un proyecto que contará con una inversión de 32.5 millones de pesos y busca ampliar las oportunidades de atención para las personas autistas y sus familias.

El alcalde señaló que la construcción representa un paso para posicionar a la ciudad como referente nacional en inclusión, solidaridad y empatía, mediante un espacio especializado que promueva el desarrollo de niñas, niños y personas con neurodivergencia.

Que este Centro tenga como objetivo dar las herramientas y las oportunidades para que puedan demostrar todo lo que pueden lograr para su comunidad, para su ciudad, para su estado, pero para ellos mismos, para que puedan alcanzar sus sueños, para que puedan vivir una vida plena de felicidad y de comunidad. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Durante el acto, el alcalde de Querétaro destacó que el gobierno debe facilitar las condiciones para que las y los especialistas realicen su labor y se amplíen las oportunidades de atención y apoyo para las personas autistas.

Querétaro construirá Centro Integral de Autismo (cortesía)

¿Qué servicios ofrecerá el Centro Integral de Autismo en Querétaro?

El Centro Integral de Autismo de Querétaro será un espacio especializado para brindar atención, orientación y acompañamiento a las personas autistas y sus familias. La presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías, explicó que el centro concentrará servicios de evaluación e intervención, además de herramientas de apoyo para las familias.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Ángel Herrera Ramírez, detalló que el inmueble contará con dos plantas y espacios destinados a la atención especializada, entre ellos:

Cubículos para terapias y labores administrativas.

Oficinas, sala de calma y área de valoración.

Espacios para terapia cognitivo-conductual.

Acompañamiento psicológico.

Área de integración sensorial.

Servicios de CEMS y terapia de lenguaje.

El objetivo es contar con instalaciones que favorezcan el desarrollo integral, la autonomía y el bienestar de las personas autistas, además de promover el respeto a la neurodiversidad y su participación plena en la sociedad.

Querétaro construirá Centro Integral de Autismo (cortesía)

Programa De Mil Colores registra a más de 2 mil personas

Durante el anuncio también se dieron a conocer los avances del programa De Mil Colores, mediante el cual se ha registrado a 2 mil 27 personas con autismo o posible diagnóstico. De acuerdo con las cifras presentadas, mil 254 personas cuentan con un diagnóstico confirmado y 100 lo obtuvieron mediante el subprograma.

Asimismo, se han entregado 877 cordones de identificación, brindado atención a 62 personas mediante intervenciones de lenguaje e impartido 15 capacitaciones en beneficio de mil 894 personas.

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, felicitó al gobierno municipal de Querétaro por impulsar este espacio y colocar la atención a las personas autistas en la agenda pública.

Querétaro construirá Centro Integral de Autismo (cortesía)

También señaló que el Sistema Estatal DIF se suma al Municipio de Querétaro para promover políticas públicas enfocadas en mejorar la calidad de vida, respetar la neurodiversidad y fomentar una cultura de inclusión social. Con la construcción del Centro Integral de Autismo, el municipio busca ampliar la atención especializada y ofrecer un espacio seguro para las personas autistas y sus familias.