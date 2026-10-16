El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, dio la bienvenida a PLUSCORP, empresa que anunció una bolsa de mil millones de pesos en financiamiento para apoyar a emprendedores y negocios queretanos que buscan crecer o establecerse en la entidad.

El alcalde destacó la confianza de la compañía en el potencial económico del estado y en la capacidad de sus empresarios para desarrollar proyectos que impulsen el crecimiento de los negocios y generen oportunidades para las familias queretanas.

PLUSCORP destinará mil millones de pesos para financiar empresas de Querétaro

Durante la inauguración de las oficinas de PLUSCORP en Querétaro, acto encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González, Felifer Macías señaló que las empresas eligen la entidad por las condiciones de seguridad patrimonial y jurídica que ofrece.

El presidente municipal también destacó que en Querétaro se respetan las leyes, las reglas y la normatividad, factores que, de acuerdo con sus declaraciones, generan confianza entre las compañías interesadas en invertir.

PLUSCORP anuncia mil mdp en financiamiento para empresas de Querétaro. (Cortesía)

Por su parte, Manuel Sacal Sabban, fundador de PLUSCORP, anunció que la empresa destinará mil millones de pesos en financiamiento para impulsar el crecimiento de los negocios queretanos.

Sacal Sabban señaló que esta decisión responde a la confianza de la compañía en el estado, su gente y, especialmente, en el talento y la capacidad de los empresarios de Querétaro.