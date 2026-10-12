El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, se reunió con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) para dialogar sobre seguridad, inversión y desarrollo económico, así como fortalecer la coordinación entre el gobierno municipal y el sector empresarial.

Durante el encuentro, el alcalde expresó su respaldo a las actividades de la Confederación en favor del crecimiento económico y social de la capital, además de destacar la importancia de generar oportunidades para las y los queretanos. También señaló que el desarrollo de la ciudad debe avanzar de manera ordenada, con planeación y participación de las distintas áreas de la administración municipal.

Estamos respetando de manera estricta nuestro plan parcial de desarrollo para que precisamente el crecimiento de la ciudad sea ordenado, donde la autoridad primero garantiza los servicios y después que llegue el desarrollo. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro.

Macías reconoció que existen retos y aspectos por mejorar, pero sostuvo que el gobierno municipal mantiene el trabajo en distintas áreas para atender las necesidades de la población y preservar la calidad de vida en Querétaro.

Felifer Macías destaca seguridad y simplificación de trámites en Querétaro

En materia de seguridad, el alcalde resaltó los resultados de la Guardia Cívica y señaló que han contribuido a mantener indicadores favorables para la capital, que se encuentra entre las ciudades con mejores niveles de percepción de seguridad a nivel nacional.

Asimismo, destacó la coordinación con COPARMEX para fortalecer la competitividad del municipio, que, de acuerdo con la información municipal, ocupa el primer lugar nacional en este rubro. La colaboración busca mantener condiciones favorables para el empleo, la inversión y la generación de oportunidades.

En cuanto a la simplificación administrativa, Macías informó que la App Ciudad Qro cuenta con más de 280 trámites disponibles, entre ellos licencias de funcionamiento y gestiones administrativas relacionadas con Protección Civil. La plataforma busca reducir los tiempos de respuesta y facilitar la atención a la ciudadanía.

El presidente municipal también señaló que se trabaja con el sector empresarial para homologar trámites entre los municipios de la Zona Metropolitana de Querétaro, con el propósito de agilizar los procedimientos y hacerlos más eficientes.

COPARMEX Querétaro reconoce coordinación con el gobierno municipal

Durante la reunión, Beatriz Hernández, presidenta de COPARMEX Querétaro, entregó un reconocimiento a Felifer Macías y agradeció el apoyo del Municipio a los integrantes de la Confederación.

La representante empresarial destacó la importancia de mantener el diálogo y la coordinación entre autoridades y empresarios para contribuir al bienestar y al bien común de las familias queretanas.

En el encuentro también se realizaron dinámicas y se abordaron temas relacionados con el cierre fiscal de 2026 y el paquete económico de 2027. Además, se entregaron pines a nuevos integrantes de COPARMEX, organización que reúne a más de 36 mil empresarios en todo el país.

La reunión permitió dar seguimiento a temas de interés para el gobierno municipal y el sector empresarial, con énfasis en la seguridad, la competitividad y la simplificación de trámites para impulsar el desarrollo de Querétaro.