Un adolescente de 16 años falleció tras el incidente con pirotecnia registrado la tarde de este jueves en la calle Aldama, en San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli.

Como parte del seguimiento a la emergencia, se realizó un rastreo hospitalario en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, donde se confirmó el ingreso de siete personas relacionadas con el hecho.

Siete personas ingresaron a un hospital tras incidente en Tepojaco

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno Municipal, entre las personas que ingresaron al hospital se encuentran Rosalba Pánfilo Emiliano, de 49 años; Verónica Pánfilo Emiliano, de 47 años, y Aurora Barrales, de 37 años.

También fueron reportados A. G. B., de 7 años; V. M. B., de 9 años; A. G. H. A., de 14 años, y B. E., de 11 años.

El gobierno municipal expresó su solidaridad con la familia del adolescente fallecido y con todas las personas afectadas por el incidente.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos y la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli continúan con el seguimiento de la atención a la emergencia.

De acuerdo con la información recibida por el Gobierno Municipal, las procesiones en San Francisco Tepojaco estaban previstas a partir del 25 de septiembre.

El trámite de autorización presentado por la delegación, que aún no ha concluido, corresponde a los eventos musicales y al uso de pirotecnia programados del 2 al 5 de octubre. Este trámite, precisó el gobierno municipal, no comprende las procesiones ni la actividad realizada este jueves.

Cuautitlán Izcalli pide realizar trámites para celebraciones con pirotecnia

El Gobierno Municipal recordó a los organizadores de este tipo de celebraciones la importancia de dar aviso y realizar los trámites correspondientes con anticipación.

Esto permite que Protección Civil y Bomberos revise las condiciones de los eventos y oriente a los organizadores sobre las medidas de seguridad necesarias para proteger a quienes participan en las celebraciones.