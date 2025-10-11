Este sábado 11 de octubre se volcó una pipa de gas sobre la autopista México-Puebla, lo que provocó una gran explosión en el kilómetro 72 de esta vialidad.

De acuerdo con la información, elementos de la Guardia Nacional han cerrado la circulación y bomberos se encuentran en el lugar atendiendo el accidente de la pipa de gas.

Hasta el momento se desconoce el número de víctimas por la explosión de la pipa de gas en la autopista México-Puebla y la circulación se está totalmente bloqueada.

Explosión de pipa de gas en la autopista México-Puebla, km 72, rumbo a Puebla. La @GN_MEXICO_ y bomberos ya atienden; circulación totalmente bloqueada. Se desconoce el número de víctimas. #AlMomento #TránsitoPuebla pic.twitter.com/hzFu2lGiMD — Janeth León M (@janethleontv) October 11, 2025

