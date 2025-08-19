A unos cuantos días de que se abra el registro de la Beca Rita Cetina para los estudiantes de nivel secundaria, te contamos lo que dijo la SEP sobre cómo solicitarla y los requisitos que necesitas.

De cara al inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Publica (SEP) reveló que el próximo 15 de septiembre se dará inicio a la etapa de registro para estudiantes de secundaria.

Pero, ¿cómo solicitar y cuáles son los requisitos para participar en el registro de la Beca Rita Cetina que arrancará en unas cuantas semanas? Te contamos todos los detalles.

Beca Rita Cetina 2025: entrega de tarjetas del Banco del Bienestar será en estas fechas (Secretaría del Bienestar)

Beca Rita Cetina: descubre cómo solicitarla y requisitos

El próximo lunes 1 de septiembre, dará inicio de manera oficial el ciclo escolar 2025-2026, por lo que la SEP dio a conocer que ya hay fecha para el registro de Beca Rita Cetina para secundaria.

Fue el propio titular de la SEP, Mario Delgado, quien destacó que el arranque del registro comenzará el 15 de septiembre de 2025 y para participar, se dio a conocer tienes que tener estos requisitos:

Requisitos del tutor, ya sea madre, padre o responsable legal:

CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio que tenga una vigencia de máximo 3 meses

Número celular y correo electrónico activos

Llave MX, que es obligatoria para acceder al sistema

Requisitos del estudiante que aplicará por la Beca Rita Cetina:

CURP

Comprobante de inscripción en secundaria pública para el ciclo 2025–2026

No recibir otra beca federal para el mismo fin

Una vez que te hayas cerciorado de que cumples con los requisitos que se te piden, tienes que llevar a cabo los siguientes pasos para dar inicio al proceso de registro y solicitar el apoyo:

Crear tu cuenta Llave MX en la página llave.gob.mx en caso de que aún no la tengas

Ingresar a la plataforma oficial para realizar el registro que es becaritacetina.gob.mx

Iniciar sesión como tutor con tu Llave MX

Capturar tu información personal y domicilio

Registrar al estudiante con su CURP y datos escolares

Revisar y confirmar que toda la información esté correcta

Finalizar el registro y guardar el comprobante digital

Beca Rita Cetina: ¿En qué consiste el apoyo para secundaria?

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico para estudiantes de secundaria, enfocado en reducir la deserción escolar, mejorar el acceso educativo y fortalecer la permanencia en contextos vulnerables.

Está dirigida a quienes cursan secundaria en escuelas públicas, sin importar promedio ni condición migratoria, priorizando zonas con rezago social, riesgo estructural o marginación persistente.

En las bases del programa social se establece que el monto base que se otorga al beneficiario es de mil 900 pesos cada dos meses por familia, con 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

De la misma forma, se detalla que el recurso económico que se entrega a los jóvenes beneficiarios, puede ser cobrado por los mismos a través de las sucursales de Banco del Bienestar durante el ciclo escolar.

Cabe destacar que la Beca Rita Cetina puede mantenerse hasta por 30 meses, siempre que se conserve la inscripción activa y se cumplan los criterios básicos, sin recibir otro apoyo federal para el mismo fin.