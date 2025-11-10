El gobernador Esteban Villegas Villarreal y la presidenta municipal Zaira Quiñones anunciaron una inversión cercana a los 18 millones de pesos destinada a fortalecer la infraestructura urbana, educativa y sanitaria de Nuevo Ideal.

Los recursos se aplicarán en pavimentación de calles, rehabilitación de drenaje, mejoras escolares y la perforación de un pozo profundo, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las familias del municipio.

Hoy iniciamos obras que van a transformar la vida de las familias de Nuevo Ideal. Son casi 18 millones de pesos invertidos en vialidades, drenaje, agua y espacios escolares, que reflejan el compromiso de trabajar en equipo y de cumplirle a la gente con resultados tangibles. Esteban Villegas

Esteban Villegas invierte en obras que impulsan el desarrollo de Nuevo Ideal

Durante el evento, Esteban Villegas reconoció el trabajo de Zaira Quiñones, a quien calificó como una presidenta comprometida con atender las verdaderas necesidades de la población.

Destacó que Nuevo Ideal está preparado para seguir creciendo y consolidar proyectos de mayor alcance en los próximos años.

Asimismo, el mandatario anunció que el municipio será sede de una de las 15 nuevas guarderías del IMSS que se construirán en Durango entre 2026 y 2027, gracias a la donación de un terreno por parte del ejido “La Magdalena”. Este nuevo espacio brindará atención a 250 niñas y niños.

Esteban Villegas y Zaira Quiñones impulsan obras por 18 mdp en Nuevo Ideal. (Cortesía )

Por su parte, la presidenta municipal Zaira Quiñones agradeció el apoyo del Gobierno estatal y resaltó que este primer arranque de obras representa el cumplimiento de un anhelo largamente esperado por las familias de Nuevo Ideal.

Pensamos en nuestros niños, en su seguridad y en la comodidad de las familias. Esta primera pavimentación y las acciones que hoy comienzan son para beneficio común. Gracias gobernador por responderle a Nuevo Ideal con hechos. Zaira Quiñones

Nuevo Ideal recibe inversión histórica en infraestructura urbana y educativa

El director de la primaria "Guadalupe Victoria", Daniel Ortegón Guerrero, celebró que la pavimentación de las calles que rodean la escuela sea por fin una realidad después de más de una década de gestiones, y destacó que esta obra brindará mayor seguridad y dignidad a la comunidad escolar.

Como parte del paquete de infraestructura, se realizará la pavimentación de la avenida Miguel Alemán y la calle Ayuntamiento, además de la reposición de losas de concreto en la calle 50 Aniversario.

Se intervendrán cuatro aulas de la primaria “Niños Héroes” con la rehabilitación de techos, y se llevará a cabo la perforación y equipamiento de un pozo profundo para mejorar el abasto de agua en la zona.

El programa incluye además la ampliación y rehabilitación de colectores sanitarios en las colonias Libertad y Ladrilleras, así como la pavimentación de la avenida José Ramón Valdez y la calle Ferrocarril.

Estas obras forman parte del compromiso del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Nuevo Ideal por construir un municipio más moderno, funcional y con mejor calidad de vida para sus habitantes.