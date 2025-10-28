El gobernador Esteban Villegas Villarreal dio inicio a la construcción de la Presa Tunal II, una obra hidráulica con inversión superior a 4 mil millones de pesos que garantizará agua limpia, constante y de calidad para los próximos 50 años a más de 600 mil habitantes de Durango.

El inicio de la obra fue presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la Mañanera del Pueblo y encabezado en Durango por Villegas, junto con el director de la Conagua, Efraín Morales López, desde el Ejido El Nayar.

Presa Tunal II: un proyecto esperado por 70 años

Esteban Villegas destacó que, tras más de siete décadas de espera, esta presa representa un sueño cumplido para los duranguenses, ya que representa un seguro de vida para las nuevas generaciones y un punto de inflexión en salud, desarrollo y sustentabilidad. El proyecto garantizará agua las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Construida con concreto compactado con rodillo, la Presa Tunal II tendrá 98 metros de altura, 280 metros de longitud y capacidad para almacenar 126 millones de metros cúbicos de agua. Será una de las primeras presas en México destinadas exclusivamente al consumo humano.

El proyecto se prevé que concluya en abril del próximo año, generando aproximadamente 1,200 empleos directos y 2,600 indirectos, lo que contribuirá al impulso de la economía local.

Durango asegura agua por 50 años con inicio de la Presa Tunal II. (Cortesía )

El gobernador recordó que el proyecto fue revisado y respaldado desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, considerándose una prioridad nacional por su impacto en la conservación de los mantos freáticos.

Gracias al proyecto de la Presa Tunal II y la planta potabilizadora, se podrán cerrar 69 pozos del acuífero de la capital afectados por altos niveles de flúor y arsénico, lo que permitirá su recuperación natural y asegurará el suministro de agua por 50 a 70 años.

Gobierno de Durango asegura el derecho al agua

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la Presa Tunal II forma parte de una estrategia nacional para garantizar el derecho al agua y fortalecer la infraestructura hidráulica del país. Mediante este proyecto se refleja el compromiso de su gobierno con la sostenibilidad y el bienestar de las familias mexicanas.

Durango asegura agua por 50 años con inicio de la Presa Tunal II. (Cortesía )

El director de Conagua, Efraín Morales López, señaló que la presa complementará la planta potabilizadora y asegurará un abasto suficiente, sustentable y de calidad para la capital duranguense. Además, contribuirá al desarrollo económico y social de la región, protegiendo al mismo tiempo las fuentes naturales de agua.

El subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua, Felipe Zataráin Mendoza, explicó que el proyecto incluye una obra de toma, planta de bombeo, línea de conducción y planta potabilizadora, con capacidad para producir 1,500 litros por segundo. El agua recorrerá 15 kilómetros por el cauce del río Tunal hasta la presa Guadalupe Victoria, asegurando un flujo constante hacia la capital.