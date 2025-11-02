El gobernador Esteban Villegas Villarreal fortalece la cobertura total de agua potable en Durango con la interconexión del Tanque Tapias a la línea de gravedad de los Tanques Gemelos y la Planta Potabilizadora Guadalupe Victoria.

Con estos avances, se garantiza un suministro continuo y de calidad para 25 colonias adicionales, sumando un total de 39 colonias beneficiadas en el sector sur y norponiente de la capital. El proyecto fue encabezado por el gobernador estatal en coordinación con el alcalde Toño Ochoa.

Durango garantiza suministro de agua para las siguientes generaciones

El mandatario estatal destacó que esta infraestructura permitirá cerrar tres pozos profundos y avanzar en la recuperación de los mantos freáticos, como parte del plan hídrico integral que incluye la Presa El Tunal II y la Planta Potabilizadora Guadalupe Victoria.

Estamos garantizando el agua para más de 50 años, tanto para el consumo humano como para la industria y la agricultura; le estamos entregando un seguro de vida a nuestros hijos. Esteban Villegas

Por su parte, el presidente municipal Toño Ochoa reconoció el esfuerzo de gestión del gobernador ante las instancias federales para fortalecer el abasto de agua en el estado.

Aquellas ciudades que tengan agua tendrán futuro; el gobernador nos deja 50 años de estabilidad y progreso con obras como esta interconexión, la potabilizadora y la presa El Tunal II. Toño Ochoa

La diputada local Gaby Vázquez celebró la conclusión de esta obra que pondrá fin a los tandeos y a la escasez en varios sectores, al tiempo que destacó el impacto positivo para las familias duranguenses.

Hablar de agua es hablar de vida, y este proyecto representa salud, bienestar y de responsabilidad compartida: debemos cuidarla y enseñar a las nuevas generaciones su valor. Gaby Vázquez

A su vez, la titular de la Comisión de Aguas del Estado de Durango (CAED), Yadira Narváez, explicó que la nueva línea de conducción cuenta con una válvula de 20 pulgadas de fabricación especial, que permitirá conducir hasta 120 litros por segundo, equivalente al caudal de cinco pozos.

Esteban Villegas amplía el abasto de agua en Durango. (Cortesía )

Con la interconexión gradual de 18 macrotanques, hasta alcanzar 48 tanques operativos al cierre de la administración, se fortalecerá la red hídrica de la capital.

Gracias a una inversión de 4.3 millones de pesos, el proyecto tiene la meta de alcanzar el 100% de cobertura de agua potable en Durango, que actualmente se encuentra en 97%, además de promover el uso responsable y sustentable de los recursos naturales.