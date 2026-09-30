El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, recibió un reconocimiento junto al representante de la Embajada de Estados Unidos en México, Andrew Chapman, por su participación en el seminario internacional “Retos Estratégicos, Ciberseguridad y Cooperación Internacional”, realizado en el Senado de la República.

Durante su ponencia, el gobernador de Durango, Esteban Villegas abordó la experiencia de Durango en materia de seguridad, tecnología y coordinación institucional, así como los retos que representa la protección de las instituciones y la información ante las amenazas digitales.

El gobernador de Seguridad señaló que la ciberseguridad dejó de ser exclusivamente un asunto tecnológico y actualmente se relaciona con ámbitos como la seguridad nacional, la gobernabilidad, la estabilidad económica y la protección de los derechos de las personas.

En el caso de Durango, explicó que las herramientas tecnológicas son utilizadas en áreas como seguridad ciudadana, salud pública, recaudación y servicios públicos.

Esteban Villegas plantea fortalecer coordinación ante riesgos digitales

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, planteó la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para prevenir, detectar y responder ante incidentes cibernéticos.

También señaló la importancia de contar con capacitación, herramientas y protocolos que permitan proteger a las instituciones y la información de las familias.

El senador Alejandro Moreno Cárdenas destacó la participación del gobernador de Durango y la experiencia de la entidad en seguridad, tecnología y coordinación institucional, de acuerdo con la información proporcionada sobre el encuentro.

La ciberseguridad también ha sido objeto de iniciativas y trabajos legislativos en el Senado. Entre otros temas, se han planteado propuestas relacionadas con la protección de datos, infraestructura digital y la regulación de la ciberseguridad.

Durango refrenda disposición para cooperación internacional

Durante el encuentro, el gobernador de Durango, Esteban Villegas destacó la importancia de la cooperación internacional, particularmente con los socios de América del Norte, mediante el intercambio de conocimientos, buenas prácticas y mecanismos de respuesta ante amenazas del entorno digital.

El gobernador Esteban Villegas refrendó la disposición de Durango para participar en esfuerzos nacionales orientados al fortalecimiento de la seguridad digital.