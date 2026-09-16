Durango conmemoró el 216 aniversario de la Independencia de México con una jornada de actividades cívicas, culturales y tradicionales encabezadas por el gobernador Esteban Villegas Villarreal, en las que participaron familias y turistas.

Los festejos continuaron este 16 de septiembre con el tradicional desfile Cívico-Militar por las calles de la capital, luego de que la noche del 15 de septiembre miles de personas se reunieran en el Centro Histórico para celebrar el Grito de Independencia.

Esteban Villegas participa en izamiento de bandera por la Independencia de México

A las 08:00 horas del 16 de septiembre se realizó el izamiento de bandera en la Monumental Flagpole, acto encabezado por el gobernador Esteban Villegas Villarreal, acompañado por integrantes de su gabinete estatal.

También estuvieron presentes el alcalde Toño Ochoa, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Iliana Alvarado Salinas, y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Alejandro Mojica Narváez, entre otras autoridades.

Durante el acto, el director del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), Francisco Pérez Meza, recordó a quienes defendieron la construcción de una nación con visión de futuro y destacaron la importancia de la Independencia de México.

En su mensaje, también resaltó que la conmemoración representa una oportunidad para reconocer la cultura y la identidad de Durango, así como para continuar trabajando en favor de mejores oportunidades, desarrollo y condiciones de vida dignas para la población.

Durango recuerda la Independencia con homenaje a Miguel Hidalgo

Posteriormente, se realizó un acto cívico en el monumento a Miguel Hidalgo, ubicado en el cruce de las calles Gabino Barreda y Constitución, en el Centro Histórico de Durango.

En este punto se llevó a cabo una ofrenda floral y una guardia de honor, como parte de las actividades conmemorativas por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Los festejos dieron continuidad a la celebración de la noche del 15 de septiembre, cuando miles de personas acudieron al Centro Histórico para acompañar a Esteban Villegas y Marisol Rosso durante el Grito de Independencia desde el balcón del Museo Francisco Villa.

Durante la ceremonia, se destacó el orgullo por la historia, las tradiciones y la identidad que forman parte de la celebración de las fiestas patrias en Durango.

Desfile Cívico-Militar reúne a familias y turistas en Durango

Como parte del cierre de las actividades, se realizó el tradicional desfile Cívico-Militar, que reunió a cientos de familias y turistas en distintos puntos de la capital duranguense.

El recorrido comenzó en el cruce de 5 de Febrero y Constitución y concluyó en Pino Suárez, con la participación de contingentes militares y educativos que recorrieron las principales calles del Centro Histórico.

Durante la jornada también se resaltó la importancia de mantener vigente el significado de la Independencia de México mediante el trabajo y la generación de oportunidades.

En este sentido, el secretario de Finanzas y Administración, Franklin Corlay, señaló que cada empleo generado, cada productor que trabaja la tierra y cada joven que encuentra una oportunidad representa una forma de honrar la visión de quienes impulsaron la Independencia.

De esta manera, Durango conmemoró el 216 aniversario de la Independencia de México con actividades que combinaron historia, cultura, tradición y participación ciudadana.