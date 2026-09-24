El gobernador Esteban Villegas Villarreal y la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, entregaron nuevo equipamiento para fortalecer las labores de seguridad pública y vialidad en el municipio.

Durante el acto se otorgaron 150 radios portátiles y 10 motocicletas, herramientas que buscan mejorar la comunicación de los elementos y fortalecer su capacidad de respuesta ante operativos y llamados de la ciudadanía.

Además, fueron reconocidos 24 elementos de Seguridad Pública y Vialidad por su honestidad y desempeño, luego de que rechazaran actos de soborno durante el cumplimiento de sus funciones.

Gómez Palacio recibe radios y motocicletas para reforzar seguridad

Los 150 radios portátiles fueron destinados a la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, con una inversión de 4.2 millones de pesos.

Por su parte, las 10 motocicletas entregadas a Tránsito y Vialidad representaron una inversión de 2.5 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, el nuevo equipamiento permitirá que los elementos mantengan una comunicación más eficiente y puedan atender con mayor rapidez los operativos y reportes de la ciudadanía.

Esteban Villegas reconoce a policías por rechazar sobornos

Durante el evento también se entregaron estímulos económicos a 24 elementos de Seguridad Pública y Vialidad, quienes fueron reconocidos por rechazar actos de soborno mientras realizaban sus funciones.

Esteban Villegas destacó que estos estímulos representan un reconocimiento para quienes cumplen correctamente con su trabajo y constituyen un ejemplo para sus compañeros y sus familias.

El gobernador también reiteró el objetivo de mantener a Durango entre los estados con mejores condiciones de seguridad, al reconocer la labor cotidiana de los elementos de las corporaciones.

Durango destina cerca de 100 millones de pesos a seguridad

Betzabé Martínez señaló que la entrega de equipamiento forma parte del trabajo coordinado entre el Municipio de Gómez Palacio y el Gobierno de Durango.

La presidenta municipal afirmó que la percepción de seguridad en Gómez Palacio aumentó 25 por ciento desde el inicio del trabajo conjunto entre ambas administraciones.

Por su parte, Esteban Villegas informó que durante este año se destinan cerca de 100 millones de pesos a seguridad, recursos que incluyen mejoras al C4, nuevos arcos carreteros y más cámaras de videovigilancia en la Comarca Lagunera.

Durante el acto, el gobernador reiteró el compromiso de mantener el fortalecimiento de las corporaciones y señaló: “Durango seguirá siendo uno de los estados más seguros de nuestro país”.