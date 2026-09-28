El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, dio inicio a la etapa final del Colector Andrómeda, una obra que beneficiará a más de 20 mil habitantes de 11 colonias de la zona oriente de la ciudad.

El proyecto busca reducir el riesgo de inundaciones al mejorar la conducción del agua de lluvia hacia el Arroyo Seco. El inicio de esta última etapa contó con la participación del alcalde Toño Ochoa.

Colector Andrómeda reducirá riesgo de inundaciones en 11 colonias de Durango (Cortesía)

Colector Andrómeda concluirá con inversión de 40 millones de pesos en Durango

El Colector Andrómeda comenzó a construirse en 2014, cuando Esteban Villegas era presidente municipal. Después de 12 años, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Durango retomaron el proyecto para concluirlo.

Esta última etapa contempla una inversión cercana a 40 millones de pesos, provenientes de recursos estatales y municipales, y se prevé que los trabajos concluyan en un plazo de 90 días.

La obra contempla la instalación de más de un kilómetro de tubería para drenaje pluvial, con diámetros que van desde un metro hasta más de dos metros. También se realizará la reposición de infraestructura de agua potable y drenaje sanitario que resulte afectada durante los trabajos.

El nuevo tramo permitirá conectar la infraestructura existente del Colector Andrómeda con la red que conduce el agua hacia el Arroyo Seco, con lo que se busca mejorar la salida del agua de lluvia de las colonias Villas del Guadiana I y VI, Nuevo Valle, Valle del Paseo, Jardines del Real, Valle de Guadalupe, Valle de Cristo, Valle del Rocío, San Marcos, Los Arbolitos y Los Encinos.

Esteban Villegas prevé concluir Colector Andrómeda antes de la temporada de lluvias

Villegas Villarreal señaló que el proyecto busca evitar que una obra iniciada hace más de una década quede inconclusa. Además, explicó que esta zona de la ciudad presenta una inclinación natural que concentra el agua de lluvia, por lo que la infraestructura permitirá mejorar su conducción.

Los trabajos se realizarán durante los próximos 90 días, con la intención de concluirlos antes de que inicie nuevamente la temporada de lluvias.

Con la conclusión del Colector Andrómeda se busca brindar mayor seguridad a las familias durante las lluvias y proteger su patrimonio ante posibles inundaciones.

Las autoridades también llamaron a los vecinos a mantener limpias las rejillas y reportar de inmediato cualquier obstrucción para facilitar el desalojo del agua.