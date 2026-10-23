Durango proyecta construir hasta 31 mil viviendas a través del programa Vivienda para el Bienestar, con desarrollos habitacionales en 11 municipios y una inversión estimada de 15 mil millones de pesos.

El gobernador Esteban Villegas Villarreal se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revisar los avances y dar seguimiento a esta iniciativa.

De acuerdo con el mandatario estatal, Durango es el único estado cuyos 11 municipios participantes ya firmaron los convenios para desarrollar el programa. La meta inicial contempla 25 mil casas, con la posibilidad de ampliar la cifra a 31 mil o más, además de generar alrededor de 100 mil empleos durante la construcción.

Esteban Villegas revisa con Claudia Sheinbaum el programa de vivienda en Durango

El programa busca facilitar el acceso a una vivienda propia para personas que cotizan al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o al Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) y perciben entre uno y 2.9 salarios mínimos.

La construcción estará a cargo de empresas y constructores duranguenses, con la participación del Infonavit. Según las estimaciones del Gobierno estatal, el proyecto podría generar alrededor de 100 mil empleos, considerando cuatro trabajadores por cada vivienda construida.

Para facilitar su desarrollo, el Gobierno del Estado y los municipios participantes exentarán impuestos. El costo estimado de cada casa será de 639 mil pesos, de acuerdo con la información presentada sobre el programa.

Vivienda para el Bienestar contempla 11 municipios de Durango

Los desarrollos habitacionales están previstos en los municipios de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Guadalupe Victoria, Cuencamé, Tlahualilo, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero, Nombre de Dios y Nuevo Ideal.

Las viviendas contarán con dos recámaras, baño completo, sala, comedor, estancia y área de lavado. El objetivo es ofrecer espacios habitacionales que permitan a las familias acceder a un patrimonio propio.

La participación de los 11 municipios mediante la firma de convenios permitirá avanzar en la implementación del programa en distintas regiones de la entidad, con la intervención de autoridades estatales, municipales y organismos de vivienda.

Las personas interesadas podrán consultar los enlaces oficiales que dé a conocer el Gobierno de Durango para conocer los requisitos y el procedimiento de acceso al programa Vivienda para el Bienestar.

Quienes cotizan al Infonavit o al Fovissste deberán revisar las condiciones correspondientes a cada institución para verificar su elegibilidad e iniciar el trámite.

Con una meta inicial de 25 mil viviendas y la posibilidad de alcanzar 31 mil o más, el programa busca ampliar el acceso a una vivienda propia en Durango, impulsar la actividad de los constructores locales y generar empleos durante la ejecución de los proyectos.