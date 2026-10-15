El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, anunció una inversión de 720 millones de pesos por parte de Pilgrim’s para instalar una nueva planta de alimentos preparados en Gómez Palacio, proyecto que generará 320 empleos, de los cuales 200 ya están ocupados.

La planta tiene prevista su inauguración para el 5 de noviembre y representa nuevas oportunidades laborales para habitantes de Gómez Palacio y municipios cercanos.

Esteban Villegas anuncia planta de Pilgrim’s que generará 320 empleos. (Cortesía)

Esteban Villegas recorre instalaciones de la nueva planta de Pilgrim’s en Gómez Palacio

Durante el recorrido por las instalaciones, Esteban Villegas estuvo acompañado por Jesús Ángel Guzmán Venegas, director del Complejo Norte de Pilgrim’s México, y Arturo Ortiz Galán, titular de la Unidad de Atracción de Inversión Extranjera del Gobierno del Estado, quienes compartieron los detalles del proyecto.

Como parte de sus planes, Pilgrim’s también modernizará su planta de tratamiento de aguas residuales, con el propósito de mejorar sus procesos y atender las necesidades de sus instalaciones.

Actualmente, Pilgrim’s genera alrededor de 6 mil empleos directos y 12 mil indirectos en Durango, mediante convenios con granjas y aparcerías, lo que representa cerca de 18 mil fuentes de trabajo en la entidad.

Con la nueva planta de alimentos preparados, la empresa prevé ampliar sus operaciones en Gómez Palacio y sumar oportunidades laborales para la población de la región.